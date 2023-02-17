房貸補貼拉大差距！網嘆「七八年級生完了」：看嘸車尾燈
行政院會昨（16）日拍板所得在120萬元內並符合3條件之民眾，可得3萬元的房貸補助，消息傳出引起民眾討論，有人便發文表示，房價年年飛漲，仍有不少七、八年級生還未存夠錢買房，如今又有房貸補助方案，加大還未持有房子的同齡人的差異，感嘆「七八年級還沒上車的是不是完了？」。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，表示這房價近幾年持續飛漲，他認為七、八年級生還有大部分人仍是「無殼蝸牛」，都還在努力工作、認真存錢，可是房價的漲勢總讓人看不到車尾燈，加上16日推出了房貸補貼政策，讓已買房和沒買房的差距再次拉大，他感嘆「請問七八年級還沒上車的是不是完了？」。
該文發出後引起激烈討論，網友回覆「9年級都有房了，78年在做什麼？」、「你繳的稅被拿去補貼也算種參與」、「是，四年前買房，之前發現樓下賣的房價漲幅比我總薪水還多......」、「月薪五萬是買什麼房」，部分人認為不需如此悲觀「獨生子就真的等就可以了」、「可以繼承阿，哪會完」、「買遠、買小、買舊一點啊」。
針對中低薪房貸族支持方案，規劃明訂以民國112年2月28日為基準日，並以民國110年家戶所得合計於120萬元以內，每戶可拿3萬元採一次撥付。可申請民眾資格條件規定，僅1筆自用性質購置住宅貸款、名下持有房屋1戶以內、110年家戶所得合計於120萬元以內，及原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬）以下，其他縣市700萬元（總價約1000萬元）以下。（編輯：李惠婷）