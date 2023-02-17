Netflix影集排行「韓劇占8成」！網曝霸榜原因：亞洲王者
台灣許多家庭選擇用影音串流平台Netflix追劇，一名網友便為退休的父親購買連網電視，不過打開Netflix後發現，台灣排行榜前10名中韓劇便占7至8部，令他不解「為何都被韓劇霸榜」，貼文發出引起熱議，眾人點出韓劇之強項，也期許台劇能更加進步。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發布自己的觀察，Netflix影集的台灣排行榜前10名中，長期都由韓劇佔領7至8部，其餘則有1部美劇、1部陸劇，而日劇、台劇則久久才會冒頭一次，不過相較於影集分類，電影部分就平衡許多，故他好奇「Netflix怎麼影集都被韓劇霸榜了？」。
貼文處湧入大量網友留言，表示亞洲戲劇界韓劇目前無人能敵，不僅演技、妝髮俱佳，選材方面也是多樣又新穎，「亞洲就韓劇最強啊」、「韓劇除了怪力亂神以外的都不錯」、「韓劇就是亞洲王者啊」、「韓劇真的好看，各種類型都有」、「日劇演技差，美劇政治正確，韓劇題材多又敢拍」、「連日劇都被打趴了，台劇只能算比賽外賣」、「韓國從以前就很強，光是完善的培訓制度，韓國演藝圈是要怎麼輸」、「韓劇直接打爆亞洲了，歐美劇最近也很膩」。
眾人也發表自己對台劇的期許，認為還有很大的進步空間「台劇除了品質爛之外，產量少也是問題啊」、「台劇連演員都只剩那幾個」、「而且台劇的造型跟定裝真的...不敢恭維」、「每一部大推的台劇，演員演戲都像念劇本」。（編輯：李惠婷）