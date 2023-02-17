週六又補班超煩？3月「隱藏大魔王」嚇爆 上班族全傻眼
今年補班日特別多，原因在於連續假期都剛好會遇到週一、週五卡到連續放假日期，導致進行「挪假補班」的機會變多，明（18）日迎來二月的第二個補班，為了228連假能可以連放四天，讓又要上班六天的上班族感到非常痛苦。不過事實上，以體感上來說，三月才是真正對於上班族不友善的月份！
編輯中心/綜合報導
近日有網友熱議提到，二月第一次補班的時候，正常上班族只有休假一個週日，導致週日一天根本就沒有休假的感覺，加上禮拜一症候群，整個人厭世到不行，請假的話又沒有錢賺，藉此抱怨今年挪假補班的日期實在太多。而貼文當時獲得不少人迴響。
然而雖然明天又要迎來令人心煩的補班日，不過只要撐過之後，下週末就可以連續放假四天（2月26日至2月28日），反觀其實三月才是今年的隱藏魔王，因為三月既成為2023年休假最少的一天，也同時要執行挪假補班的政策。
翻開行事曆一看，由於三月的一開始位於禮拜三，而月底也落在禮拜四，導致前面佔掉日子太多，後面也摸不到週休二日，讓三月即便是大月也只有4個週末8天假，然而三月25日必須補班，原因是4月兒童節與掃墓節的清明連續假期從4/1放假到4/5，4/3星期一調整放假，如此一來三月就只剩下7天假期，上班天數高達24天，雖然二月補班兩天相當煩，但整個月扣掉假日只上班20天，而三月在體感上要上班24天，對於排班制的人來說影響非常大，三月可以說是今年最累的月份。（編輯：張嘉哲）