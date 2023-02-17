日本女記者衝入人群！白沙屯媽祖親民舉動曝 香燈腳狂讚
一年一度的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮進香團今天進入第六天的行程，不少香燈腳沿路跟隨媽祖的腳步，途中也發生不少趣事以及媽祖為信徒祈福的事蹟，都引起不少討論。而今（17）日一大早繼續前往雲林北港時，有女記者也衝入人群要採訪，沒想到媽祖卻展現親民的一面，令不少網友大讚「媽祖慈悲！」
編輯中心/綜合報導
今白沙屯媽祖的「粉紅超跑」來到第六天的行程，今天早上7點40分左右，行經雲林縣145縣道時，人群當中出現了三名日本記者，前來採訪台灣這獨特的文化，沒想到原本只是跟在人群中，結果直播畫面拉遠又拉近之後，卻有網友發現，扛鑾轎的人竟然變成女記者！
只見直播影片當中，在7點44分左右的片段，遠景拉回後面視角往前拍之後，發現鑾轎右前方的抬轎人員不是身穿制服的工作人員，而是日本的女記者，一路攝影夥伴也跟在前頭「倒退嚕」一路拍攝，讓不少早起看直播的民紛紛表示「一般人想抬轎還抬不到呢！這女記者真的是好運」、「媽祖的愛無國界之分！真是慈悲」、「媽祖真的親民，一般人是不能碰鑾轎的吧！」
今年白沙屯拱天宮媽祖婆徒步進香共計9天8夜，2月12日凌晨1時25分出發，預計17日中午抵達北港，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天，而今年報名參與的信眾再度突破新高，達到11萬3000多人，顯見白沙屯拱天宮媽祖婆的慈悲與魅力。（編輯：張嘉哲）