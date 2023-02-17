台南Josh「遇日本妹敲車窗」！結局神展開 網嗨爆：超威
棒球YouTuber「台南Josh」婚變風波後，和前味全龍啦啦隊成員梔梔傳出戀愛緋聞，兩人也時常被粉絲拿來調侃，而近日台南Josh在日本要前往棒球場的路上，遇到一名日本妹子敲他的車窗，拜託他幫忙抓蟲，之後更為了感謝台南Josh，偷放了一盒巧克力在他車上，這場奇妙的豔遇也讓粉絲們笑喊：「你在這放閃，大家都梔到了！」
編輯中心/綜合報導
台南Josh昨（16）日在臉書發文，他表示正在前往火腿隊春訓球場的路上，將車子停在超商稍作休息，但卻突然有一名年輕女生敲他的車窗，「雖然我語言不通，可是看她比的方向發現她車裡有一隻很大的蟲」。
台南Josh瞬間明白該名女子的意思，便幫她把蟲抓走，之後就去超商買早餐，沒想到買完出來竟看到擋風玻璃上被放了一盒巧克力，讓他幽默直呼：「我現在是被日本女生送過巧克力的男人了。」
貼文曝光後，不少網友都笑虧，「你在這放閃，大家都梔到了」、「人帥真好，連日本妹子都梔道」、「不梔道那個人，作何感想」、「大家都梔道你這次規劃的逃生路線是往火腿隊球場方向」、「情人節剛過，清明連假都還沒到，就急著過清明節…」、「被日本女生送過巧克力的男人了，聽起來超威」、「這件事只有你梔我梔，還有一個我不能說」。
也有人忍不住開玩笑，「幻想文，梔道了嗎？巧克力是自己放的」、「這個故事很不錯，請問是哪個AI幫你寫的，我想梔道」、「這一篇沒有日女照片實證的話，自己去超商買個巧克力來拍也可以完成啊」。（編輯：賴禹妡）