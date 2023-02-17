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YouTube冒「巨大新改變」！他1招訂閱破170萬　觀眾震撼

▲YouTube平台提供許多影音創作者上傳影片交流，以台灣來說，YouTuber眾多，題材琳瑯滿目相當豐富。（圖/記者張嘉哲攝）
▲YouTube平台提供許多影音創作者上傳影片交流，以台灣來說，YouTuber眾多，題材琳瑯滿目相當豐富。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

YouTube平台提供許多影音創作者上傳影片交流，以台灣來說，YouTuber眾多，題材也是什麼都有什麼都不奇怪，破百萬訂閱的創作者更是大有人在，不過要達到這個百萬的里程碑，可沒有想像中的簡單，不少人都是經營四五年才達成。然而近日，就有網友討論「有人發現最近Shorts很紅嗎？可以靠這個成為百萬YT耶？」引起熱烈討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「一直有在看極限運動類的影片，而台灣有一位在教空翻的創作者奇軒，也關注他一陣子了，之前沒注意大概只有幾萬，結果過一段時間回來看到變百萬訂閱，目前他的影片最高只有10萬點閱， 但最高有破億，還有十幾部破千萬的，訂閱數也有164萬，已經超越很多線上Youtuber了，甚至可以排進台灣前50大訂閱量，想問這樣的情形會不會以後變成常態啊？」

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▲創作者奇軒以「Shorts短影音」闖出一片天，訂閱數進展飛快衝到170萬。（圖/奇軒YT頻道）
而《NOWnews》實際前往創作者「奇軒」的頻道查看，確實發現頻道的長篇影片點閱率並沒有特別高，不過奇軒在YouTube推出的「Shorts短影音」的功能中表現傑出，除了有影片突破1.7億的觀看之外，甚至多部短影音的影片都衝破兩三千萬，觀看數超驚人，而網友所稱的164萬訂閱數，如今也已經變成171萬，才又過了13天發文時間又漲了7萬，成長幅度相當驚人，也打下很多經營許久的YouTuber頻道。

貼文一出，不少網友紛紛回應「那要叫Shorters嗎？」、「今年感覺會靠這個衝上來的人不少喔，我自己也是靠這個紅利獲得不少訂閱」、「短影音本來就是趨勢啊，YT推出也很正常」、「Short真的越來越多創作者投入了，最近被推播很多短影片，點進去看他們都沒有做什麼長影片，但短影片卻都有百萬觀看，這樣低成本又能衝觀看的作法，把進入門檻降低很多」、「是知道是趨勢，但一下就衝到170萬超鬼....」、「YT最近就是在推這種速食短影片啊，狂推猛推，這種短片創作者馬上就衝上來了」。

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▲YouTube近日也新增「Shorts」專區，針對近日你所觀看內容推薦給你相關影片，積極推播下，讓不少短影音創作者成績突飛猛進。（圖/YouTube）
然而事實上，從2月1日起，YouTube也公布了「Shorts動態影片」間的廣告賺取收益方法以及分潤模式，意即從這個月初起，Shorts也有其賺錢的方法，隨著像是Tik Tok、抖音平台的崛起，YouTube也等於加入戰場推動短影音，讓更多影音創作者一起發出更多優質創作，也能藉此獲得收益，在各個社群包括IG的Reels也推動後，短影音也可以說是下個世代的趨勢！（編輯：張嘉哲）

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