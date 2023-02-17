YouTube冒「巨大新改變」！他1招訂閱破170萬　觀眾震撼

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而《NOWnews》實際前往創作者「奇軒」的頻道查看，確實發現頻道的長篇影片點閱率並沒有特別高，不過奇軒在YouTube推出的「Shorts短影音」的功能中表現傑出，除了有影片突破1.7億的觀看之外，甚至多部短影音的影片都衝破兩三千萬，觀看數超驚人，而網友所稱的164萬訂閱數，如今也已經變成171萬，才又過了13天發文時間又漲了7萬，成長幅度相當驚人，也打下很多經營許久的YouTuber頻道。
貼文一出，不少網友紛紛回應「那要叫Shorters嗎？」、「今年感覺會靠這個衝上來的人不少喔，我自己也是靠這個紅利獲得不少訂閱」、「短影音本來就是趨勢啊，YT推出也很正常」、「Short真的越來越多創作者投入了，最近被推播很多短影片，點進去看他們都沒有做什麼長影片，但短影片卻都有百萬觀看，這樣低成本又能衝觀看的作法，把進入門檻降低很多」、「是知道是趨勢，但一下就衝到170萬超鬼....」、「YT最近就是在推這種速食短影片啊，狂推猛推，這種短片創作者馬上就衝上來了」。
然而事實上，從2月1日起，YouTube也公布了「Shorts動態影片」間的廣告賺取收益方法以及分潤模式，意即從這個月初起，Shorts也有其賺錢的方法，隨著像是Tik Tok、抖音平台的崛起，YouTube也等於加入戰場推動短影音，讓更多影音創作者一起發出更多優質創作，也能藉此獲得收益，在各個社群包括IG的Reels也推動後，短影音也可以說是下個世代的趨勢！（編輯：張嘉哲）