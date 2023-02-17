週六又補班先別哭！3月「隱藏大魔王」曝　上班族更傻眼

不是靠臉！Joeman憑啥「200萬粉絲追隨」？網曝真正原因

▲知名YouTuber「Joeman」人氣高漲，頻道「Joe是要對決」系列影片更是累積了許多忠實觀眾。（圖／翻攝自Youtube頻道「Joeman」）
▲知名YouTuber「Joeman」人氣高漲，頻道「Joe是要對決」系列影片更是累積了許多忠實觀眾。（圖／翻攝自Youtube頻道「Joeman」）

編輯中心/綜合報導

知名YouTuber「Joeman」人氣高漲，頻道「Joe是要對決」系列影片更是累積了許多忠實觀眾，但近日就有網友好奇問「為什麼Joeman一點都不帥，卻能夠成為有兩百萬粉絲的YouTuber？」貼文一出立即引起熱議，多數人都點出關鍵在於「內涵」：「我覺得他有些影片很不錯啊，很有內容，口才又好，是少數能讓我想訂閱的網紅。」 

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Joeman一直以來都時常引起鄉民討論，今年1月1日和女友認愛後，更是成為話題人物，就有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文，只見他貼出Joeman的照片，並不解地問道：「為什麼Joeman一點都不帥，卻能夠成為有兩百萬粉絲的YouTuber？」 

▲Joeman、Niya妮婭甜蜜合照。（圖／翻攝自Facebook／Niya 妮婭）
▲Joeman和女友Niya妮婭今年初認愛，兩人也曬甜蜜合照。（圖／翻攝自Facebook／Niya 妮婭）
貼文曝光後，網友紛紛直言，「有人氣就一定有原因的啊」、「他的影片不錯看啊」、「帥不帥跟訂閱數有關嗎」、「因為你只會討論外表，所以你的程度只有這樣」、「因為他拍片你抱怨，因為他賺錢你爆廢」、「別整天發那種釣魚文了，當你在揶揄他時，他一小時已經賺比你一天還多了」、「在成為YT之前他的收入已經屌打一堆上班族」。 

也有網友認為Joeman能有如此高流量，關鍵在於影片有質感，本人又有內涵，「這跟帥沒關係，他腦袋有很多東西」、「我覺得他有些影片很不錯啊，很有內容，口才又好，是少數能讓我想訂閱的網紅」、「我覺得他拍的影片是真的有質量有本事」、 「有專業企劃能力，內容程度接近電視台，當然多人氣」、「他講話挺有內涵阿，比起其他網紅真的差很多」、「他可以想出這麼多題材真的把影片拍出來，重點影片言之有物有主題有娛樂節奏明確，剪出來的質感也很好，憑什麼不紅，而且即便賺這麼多錢也沒聽到什麼大頭症的流言也沒有劣化」。（編輯：賴禹妡） 

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