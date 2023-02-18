《鐵達尼號》最後倖存者「終身拒看」！真實故事引心碎
經典電影《鐵達尼號》為紀念上映25周年，以4K修復版重回大銀幕，引起廣大影迷熱烈討論。因故事改編為真實事件，電影播放後傳出不少奇聞軼事，其中鐵達尼號最後倖存者狄恩（Millvina Dean），面對這部電影就有著複雜哀戚的心境，直致辭世都未曾看過。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，當年狄恩僅有9周大，是父母偕她及哥哥一同搭船，起初一家人預計搭乘另一艘船，但不幸受到煤礦罷工影響，臨時改搭鐵達尼號，接著便發生撞上冰山的憾事。
意外發生後，她、媽媽及哥哥順利搭上救生艇獲救，可是爸爸卻與其他1,500多人沉沒於海底，原本幸福的家庭就此破碎。雖然當時狄恩年紀幼小，對實際發生的事情並無完整印象，可此事成為全家人心中永遠的痛，即便母親後續再婚，重組完整家庭，仍是對當年事件閉口不談。
狄恩表示自己對親生父親的印象極其模糊，可是每當她回憶起這段往事，還是忍不住潸然淚下，也因此對改編電影《鐵達尼號》頗為感冒，即便紅遍全球，她也沒有動過想看的念頭。電影劇組感念於此，為其支付30萬美元（約新台幣900多萬元）的養老院費用，只希望她有個舒適安然的晚年生活，狄恩最終於2009年離世。（編輯：李惠婷）