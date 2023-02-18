科技執法釀烏龍！他傻眼「車放拖運車上」被開單：很擾民
近年政府推行全面E化，許多單據都能直接上網填寫，非常方便，該概念也延伸到交通，改用科技執法來減輕警力負擔，不過有民眾卻遇到一樁大烏龍，他請一台托運車幫忙載送自小客車，過程不慎違規，可收到罰單的卻是在拖運車上的他，令其忍不住怒嗆「超級白痴的科技執法！」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，說明自己2月2日上午請托運車協助載車，可司機於新北市新莊區時，因不依標線指變換車道而被科技執法開單，可弔詭的是，明明駕駛車輛的是托運車司機，收到罰單的卻是被原PO，他勃然怒噴「罰單竟然是開給上面被托運的車輛？除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？ 申訴應該是會撤單，但為什麼要這樣擾民呢？」，不過他表示「罰單我會去繳，不會去申訴，不想害到拖吊業者」。
網友對這樁奇事熱烈討論，「下次上拖車記得先遮牌XD」、「這是真的白痴」、「製單的員警是有沒有認真上班，這個真的誇張」、「科技執法變科基」、「製單的警察該記過吧！擾民，還要請假去申訴」。
不少人質疑原PO不申訴的決定「絕對要申訴啊！自己權益自己維護！」、「為了不要害到下一個人，這個一定要去申訴了啦！」，原PO對此解釋，因為托運本來有加成收費，可對方給他遠遠超過罰單金額的特別優惠，故決定自己繳納罰金。（編輯：李惠婷）