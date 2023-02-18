補班吃7大速食優惠！麥當勞買1送1　甜甜圈單顆下殺17元

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麥當勞至3月14日前推出「玉兔迎春優惠券」，大薯、4塊麥克雞塊都是加1元多1件，換算下來大薯平均33元、一個雞塊平均6元。如果想吃套餐，個人超爽大餐最低101元、雙人共享餐最低209元，網友力推「代碼F37、F27、B17」等套餐，在櫃台報出代碼就可享優惠，或是自助點餐機也有專區可直接下單。
📌2023玉兔迎春電子優惠券（點此連結）
🟡肯德基
補班日吃蛋撻最療癒，肯德基和街口支付合作炸雞蛋撻套餐，「4塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋2份小脆薯＋2杯中杯可樂」套餐價315元，使用街口支付結帳並出示優惠券（手機圖檔），或線上點餐輸入優惠代碼「23512」就可享優惠。
🟡漢堡王
2月18日補班日當天限定，在漢堡王官網外帶或外送滿249元，可用88元加購「花生安格斯牛肉堡」1顆，等於是6折價開吃。
🟡摩斯漢堡
2月18日、2月19日補班限定，大杯咖啡、冰奶茶加10元多一杯。此外，即日起至2月28日前，早餐時段祭出「咖哩豬排堡＋中杯咖啡」89元，到店買大杯冰紅茶、摩斯咖啡、椪糖雲朵拿鐵，另可用10元加購小包薯條，等於「紅茶＋薯條」50元。
🟡必勝客
2月28日前買1個大比薩，免費再招待1個比薩（外帶送大比薩，外送送小比薩），以及1份副食與1.25L可樂，等於加碼另類「買1送3」。優惠活動適用於所有經典口味比薩，附贈的副食是「旋風肉桂捲5入」、「黃金和風鱈魚塊5入」二選一。
🟡繼光香香雞
即日起至2月23日前，人氣招牌炸物墨魚甜不辣（海苔）買1送1，單包原價65元、半價後每包不到33元，全台門市皆適用優惠，僅LalaPort專櫃無加入促銷行列。
🟡Mister Donut
即日起至2月23日前，門市祭出「買6送3」，只要內含1款指定商品（青醬燻雞MINI披薩圈、紅醬德腸MINI披薩圈、藍莓果實派、法式檸檬派、法式青森蘋果派、蜜糖草莓波堤、嘎滋白草莓波堤、3 重草莓波堤、雪花草莓波堤、草莓蜜桃波堤、濃可可巧克力波堤），買6個就送3個39元甜甜圈，可補差價換購價高商品。
此外，在2月18日、2月19日這兩天，foodpanda推出甜甜圈買10送10，輸入優惠碼「二月熊送」再打8.5折，如果又找訂閱pandapro的同事下單，連外送費都免了，換算下來20顆甜甜圈總計335元，原價39元的甜甜圈、單顆最低17元開吃，但口味不可挑選、採隨機出貨。