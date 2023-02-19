打掃挖出爺爺履歷！前主管竟是蔣中正 網推出身分震撼了
不少人在整理家中時，總是會挖出許多古時候的珍寶，有些像是早期的車票、薪資條等等，甚至是麥當勞菜單都經常成為話題。而近日就有網友整理老家時，意外翻出「爺爺的履歷」，然而上面的內容卻讓他大吃一驚，不僅發現主管是「前總統蔣中正」，其奶奶的身分更是被認出，讓不少網友感到吃驚，直呼「這履歷表可不要遺失！太珍貴了」！
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「老照片交流道」貼文指出，透露最近因為賣掉房子，於是開始整理爺爺遺物，卻意外發現過去爺爺工作的履歷，發現爺爺從民國22年起進入蔣中正主管的國府軍需學校（今國防大學管理學院）就讀，擔任過南京政府主計處長、黑龍江省政府會計長等等職別，且當時候的主管都是早期的風雲人物，讓人大開眼界。
貼文一出，不少網友紛紛回應「前主管蔣中正會不會太秋＝＝」、「好扯，主管那一排有王柏齡、何應欽欸」、「這是很珍貴的文件，是一個家族記憶與認識先人的重要來源之一，建議妥善收藏」、「建議要好好收藏，這真的超珍貴的！光主管那一排名字就超強了」、「超扯的，蔣中正竟然是你爺爺的主管欸！」
然而，也有內行網友卻出面表示「看履歷的話你爺爺應該是『陳秉炎將軍』，文人將軍非武將，中央大學會計系畢業，軍職政職都跟會計有關，您奶奶是王東明女士，其父為國學大師王國維，書香世家，忠良之後。您奶奶年輕時住清華園，跟朱自清（國中課文〈背影〉的作者）是鄰居。您爺爺來台後住永和，擔任過內政部會計長」。
這一連串解釋讓該網友傻眼的說「你怎麼知道？」該位網友又表示「我對民國初年的歷史蠻有興趣的，也小有研究，會知道你爺爺是因為您奶奶與其父親王國維名聲太過響亮」，讓不少網友吃驚表示「太扯了，真正的肉搜」、「比歷史老師更強呢」、「連原PO可能都沒你了解XD真的太神了」。（編輯：張嘉哲）