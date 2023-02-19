大學內貼「冥婚海報」！20元非孤魂野鬼 電話一打尷尬爆
近日國片《關於我和鬼變成家人那件事》正夯！將與鬼冥婚的題材搬上大螢幕，成為一部有笑有淚的優質電影，近日話題度可以說是相當高。不過，近日卻有網友發現有大學校園內竟然貼出「冥婚海報」，且促銷價還只要20元，讓人看了不禁感到有些傻眼。對此，海報中的業者也出面澄清揭開真相。
編輯中心/綜合報導
近日在臉書社團「路上觀察學院」瘋傳一張照片，只見圖片中，一所大學內電線桿遭貼廣告傳單，上頭寫著「冥婚專家，專娶鬼老婆」，不僅促銷價20元超級不合理，還寫上四大保證，包括「未經同意，不准附身」、「沒有家暴問題」、「鬧脾氣，燒冥紙即可」、「來源正常，非孤魂野鬼」，更強調自己絕對合法以及值得信賴，整個傳單瀰漫著詭異的氣氛。
貼文一出，不少網友紛紛回應表示「是電影看太多嗎＝＝」、「要搭上熱潮也不是這樣的」、「真的有在搞笑，但這種惡作劇不好笑吧」、「好奇有沒有人真的打電話去問看看」、「真的是電影看太多才會這樣吧哈哈」、「不要這麼會跟時事，20元看起來就是在鬧」。
而根據《東森新聞》報導，實際撥通海報中的電話，業者卻澄清，該公司是新北市板橋區的一間禮儀公司，並沒有提供冥婚仲介服務，疑似是遭人惡作劇，海報也不是最近才貼上，至少這兩個多月以來，已接到無數通詢問電話，令他們相當困擾，希望這起事件能盡快落幕。（編輯：張嘉哲）