車放停車場13天！她見「天價停車費」 網嚇：比被拖吊貴
在台灣許多市區內路邊公有的停車格一位難求，因此車主們許多時候都會退求其次停進私人收費停車場。不過就有位車主，沒看清楚收費規定，就將車輛停放13天，要離場繳費時竟然見到「天價停車費」，畫面曝光也引起關注。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社公開版》分享，自己身邊一位女性朋友在2月4日凌晨2點，把車停在一處私人停車場，一停就是13天，而當在2月17日要離場繳費時，螢幕顯示採用的計費費率是「A臨停車費率」，停車費用卻是驚人的「21180元」。
驚人的金額曝光後，讓不少網友驚呼「比住飯店還貴」、「算了一下，平均一小時大約 68元」、「看完這價格，突然覺得坐計程車不香嗎」、「撞斷欄杆比這個便宜」、「放路邊被拖走，還比較便宜」、「停13天！能改月租嗎？換算月租可停4個月吧」。
另外有一些過來車主分享相似經歷「停車場要停，真的要看清楚啊...停過半小時50無上限，還好只看一場電影沒逛街，花300停車費...還是在台南」、「所以入場前告示牌要看清楚，都會明確標示費率，有標示當日上限的才有當日最高收費，沒標示當日上限的停多少小時就收多少小時的錢」、「要久停就要找有上限的那種，現在很多都無上限的」。（編輯：潘毅）