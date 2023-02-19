符合房貸補貼資格！他「1決定」3萬沒得領了：剝奪感超強
房貸補貼方案16日於行政院會拍板通過，只要符合相關條件的民眾，就能領取3萬元補助。不過就有一位民眾得知消息後相當無奈，因為自己原本符合房貸補貼資格，但卻在前陣子做出「1決定」，導致3萬沒得領了
編輯中心/綜合報導
為了應對升息影響，內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，只要符合「僅有一筆自用住宅貸款、家戶所得合計120萬元以下、原始核貸金額台北市850萬元以下、其他縣市700萬元以下者」等相關條件的房貸族，可在核定後獲得3萬元補貼。
就有民眾於論壇PTT提到，自己因為工作關係要換房，「在台北買了房子目前已快交屋，但顧慮到第二間房房貸利率較高的緣故，就跟父母借錢，先將台中房子貸款還清，打算搬了家再賣掉台中房」。
沒想到他才剛去區公所註銷完，就馬上聽聞房貸補助草案拍板通過的消息，讓事主有些崩潰「台中房貸完全符合，結果還清了才看到，本來覺得自己符合補助資格已經很卑微了，結果還沒得領，有著強烈的被剝奪感，想問大家得到房貸補助嗎？」
遭遇曝光後，隨即引出不少網友搖頭回應「一堆買1600的不能補」、「領不到啊，年收超過了」、「我們認識的全部買低於1200，但都繳完了」、「受薪階級要領到太難了，沒領薪的可能反而容易」。（編輯：潘毅）