812天口罩令掰了「為何堅持戴口罩」？眾揭4原因：像座山

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貼文一出，不少網友紛紛回應「真的！我也是會繼續戴，客人情況怎樣都不知道」、「服務業+1，還是會戴著」、「繼續戴+1，反正庫存像座山」、「出入公共場合，還是不敢不戴，因為保險不理賠了，身邊的有確診多數不通報，保護自己戴著安心」、「家裡有小孩老人也還是會戴」、「庫存太多，只能一直戴哈哈哈」、「之前千辛萬苦買一堆口罩還剩超多，我不能拋棄他們」、「客人不戴口罩也是很可怕，一個咳嗽或打噴嚏也可能整場傳染到感冒或新冠」。
綜合網友意見，除了像是服務業每天接觸群眾認為還是戴口罩安全外，民眾堅持戴口罩的原因還包括「家裡還有小孩以及年長者，若因自己確診傳染給他們，情況將較為棘手」、「過去疫情時代防疫口罩庫存過剩，不戴也是浪費」以及「保險業已經不理賠新冠疫情，加上確診黑數仍然存在，出門還是戴著好，以保自身健康」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。