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812天口罩令掰了「為何堅持戴口罩」？眾揭4原因：像座山

▲等了812天！室內口罩令終於在今（20）日正式解除，僅剩醫療照護、公共運輸等2類8場所仍然強制要求戴口罩。（示意圖／取自pixabay）
▲等了812天！室內口罩令終於在今（20）日正式解除，僅剩醫療照護、公共運輸等2類8場所仍然強制要求戴口罩。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

等了812天！室內口罩令終於在今（20）日正式解除，根據指揮中心日前宣布，除了醫療照護、公共運輸等2類8場所仍然強制要求戴口罩之外，其餘場所民眾可以自行決定是否要配戴口罩。對此，就有網友討論「有人跟我依樣，口罩解禁還是會繼續戴口罩的嗎？」貼文引發廣大迴響，不少人紛紛認同。

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一名網友在臉書社團「口罩現貨資訊區」貼文指出「今天就口罩解禁了耶！但是吼！我還是會繼續戴好口罩的啦！客人一邊咳嗽一邊逛街比較恐怖」顯見該位網友應該為服務業，每天都必須面對形形色色的客人，認為戴起來防護還是比較好的選擇。

▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，2/20起放寬室內戴口罩規定。（圖／指揮中心）
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的！我也是會繼續戴，客人情況怎樣都不知道」、「服務業+1，還是會戴著」、「繼續戴+1，反正庫存像座山」、「出入公共場合，還是不敢不戴，因為保險不理賠了，身邊的有確診多數不通報，保護自己戴著安心」、「家裡有小孩老人也還是會戴」、「庫存太多，只能一直戴哈哈哈」、「之前千辛萬苦買一堆口罩還剩超多，我不能拋棄他們」、「客人不戴口罩也是很可怕，一個咳嗽或打噴嚏也可能整場傳染到感冒或新冠」。

綜合網友意見，除了像是服務業每天接觸群眾認為還是戴口罩安全外，民眾堅持戴口罩的原因還包括「家裡還有小孩以及年長者，若因自己確診傳染給他們，情況將較為棘手」、「過去疫情時代防疫口罩庫存過剩，不戴也是浪費」以及「保險業已經不理賠新冠疫情，加上確診黑數仍然存在，出門還是戴著好，以保自身健康」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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