口罩解禁卻變「容貌焦慮」！她1神句被讚爆：習慣太可怕
室內口罩令在今（20）日解除！指揮中心日前宣布，除了部分醫療長照、兒少機構以及大眾運輸工具之外，其餘室內場所「不強制」配戴口罩。但過了3年口罩不離身的日子，解禁後反倒讓許多上班族心中萌生「容貌焦慮」，相關討論之中，更有OL爆出幽默1神句，獲得眾多網友認同喊：習慣太可怕。
編輯中心/綜合報導
一位女卡友在論壇D卡上發文提到「20日開始室內可免戴口罩，大家會跟著解放嗎？進公司面試時還是戴著口罩的，同事的長相也沒看過幾次，摘口罩變成一件緊張的事，都有點容貌焦慮了」。
貼文隨即引發熱議，更有OL神回1句「還是戴，我對我的長相還有免疫系統都沒自信」，也讓不少人紛紛認同喊「戴習慣這麼久，突然不戴真的很彆扭」、「這就跟戴安全帽一樣，以前長輩那年代沒強制要帶，現在沒帶安全帽連油門都不敢催，習慣太可怕」、「戴著，走在路上遇到認識的人可以裝作沒看到，對社恐超實用」、「我還是會繼續戴耶，因為我自己很容易過敏，動不動就打噴嚏流鼻水，帶著的話比較好，而且口罩還有幾盒，不戴的話用不完」、「口罩真的是超好用的功能小物，不想管理表情的時候就戴」。
但還是有許多人想讓臉蛋解放一下「再不摘口罩一直長痘痘，才會讓我面容焦慮」、「剛從美國回來，那邊已經沒什麼人在戴口罩了」、「當然不戴啊，之後夏天要到了拒絕悶爆」、「超期待室內解禁，終於可以好好化妝了」。（編輯：潘毅）