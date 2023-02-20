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共食一碗麵見「超噁習慣」崩潰！她整碗拒吃：男友也不行

▲一名女網友表示，她因為小時候的經驗，長大後實在無法接受和別人分食一碗麵，只要看到碗裡有被咬斷的麵條就覺得非常噁心。（示意圖／取自photoAC）
▲一名女網友表示，她因為小時候的經驗，長大後實在無法接受和別人分食一碗麵，只要看到碗裡有被咬斷的麵條就覺得非常噁心。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

「別人怎麼吃跟我無關，但要分食我實在無法」近日一名女網友表示，她因為小時候的經驗，長大後實在無法接受和別人分食一碗麵，只要看到碗裡有被咬斷的麵條就覺得非常噁心，貼文曝光後立即讓許多人有同感，也留言直呼：「我吃麵也是喜歡一次吸完，把麵咬斷放回碗裡讓我覺得整碗都是口水。」 

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該名網友在Dcard中貼文，她以「把麵咬斷真的很噁心」為題，表示小時候和弟弟共吃一碗麵時，先讓弟弟把他的份吃完，「結果輪到我，發現裡面全部麵條都是咬過，而且還黏在碗壁上」，讓她崩潰決定不再碰那碗麵。 

▲一名女網友指出，自己在麵攤吃飯時，因為一個小動作被對面情侶嘲諷「太做作」，而引起許多人討論。（圖／翻攝 Pixabay ）
▲原PO分享，她無法和別人共食，只要看到碗裡有斷掉的麵條就無法接受。（示意圖／翻攝Pixabay）
原PO提到，即使現在長大了，她依然覺得那個畫面很衝擊，「而且不理解為何明明吃不了那麼大口，硬要挖那麼大坨在咬斷吐回碗裡，最無法接受是吐完之後還問我要不要吃看看」，就算是另一半這樣做，她也一樣覺得非常噁心無法接受，因此好奇問大家：「有人跟我一樣嗎？舉手讓我知道我不孤單。」 

貼文曝光後，不少網友也被引爆共鳴喊，「覺得噁心是對的，良好的衛生習慣要從小培養」、「你這叫吃剩的，分食哪有吃了才分的」、「分食可以但斷麵不行，除此以外，吃麵包的時候也不喜歡留下太明顯的齒痕，會咬住要吃的份量後稍微用撕的方式讓那部分跟原本麵包分離」、「我吃麵雖然會咬斷但都會用筷子夾著湯匙接，不會讓他掉進碗裡，從小就有這種潔癖」、「我吃麵也是喜歡一次吸完，把麵咬斷放回碗裡讓我覺得整碗都是口水」。（編輯：賴禹妡） 

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