Toyz飲料店來了！「橙芝汗」真開賣 這天每人免費喝1杯
英雄聯盟前世界冠軍、人氣實況主Toyz（劉偉健）日前宣示要創立手搖飲品牌「拾汣茶屋」，17日時他再度透露最新的進展，目前他暫定將在本月27日於內湖門市進行壓力測試，當天6點前到場者能每人「免費」點一杯飲料，並公布後續正式營運的時間，同時網友們最期待的飲品「橙芝汗」也確定要販售了。
編輯中心/綜合報導
Toyz在17日的直播中宣布，自己創立的手搖品牌「拾汣茶屋」，將在2月27日進行當天進行壓力測試，店面地點在內湖區靠近西湖捷運站處，而後續將於3/1開始試營運，4/1正式營運。
目前Toyz的「拾汣茶屋」，包含特別品項「橙芝汗」在內，暫時共有21種品項，他也透露內部歷經過多次品質控管，加上自己品嚐過後，覺得大部分品項都蠻好喝的，僅2個品項還需要改進。他也透露，目前有10多位加盟主正在洽談當中。
至於2月27日的壓力測試，目的是想找到問題點及收到客人的回饋評價，Toyz也指出，壓力測試當天到場排隊者，可免費拿一杯飲料(每人限拿一杯)，菜單上品項可以任點，六點前排隊的都能拿得到，但當天特別飲品「橙芝汗」，應該只會有100杯。（編輯：潘毅）