室內口罩終於解禁！5大QA一次看　8場所仍「強制戴口罩」

威力彩上看7億！「4星座4生肖」財運飆升　搭配血型更旺

▲威力彩連續9期槓龜，今（20）日晚間將再度開獎，頭獎獎金上看7億元，吸引許多民眾前往購買試手氣。（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩連續9期槓龜，今（20）日晚間將再度開獎，頭獎獎金上看7億元，吸引許多民眾前往購買試手氣。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

威力彩連續9期槓龜，今（20）日晚間將再度開獎，頭獎獎金上看7億元，吸引許多民眾前往購買試手氣，對此命理專家小孟老師就透露，有4星座及4生肖財運旺盛，若再搭配血型「A型與AB型」之人的判斷力，偏財運勢會更加提升。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲主計處公布平均薪資6萬2，就有網友酸「對不起是我拉低平均」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今晚威力彩開獎，命理專家小孟老師透露，有4星座及4生肖財運旺盛。（示意圖／NOWnews資料照）
Top4：天秤座 

2月20日穀神星落入天秤座的宮位，顯示天秤座能五穀豐收，財氣充沛，建議天秤座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。 

Top3：雙魚座 

太陽與海王星落入雙魚座的命宮，顯示雙魚座能得到太陽與海洋之母的能量，建議下注前多穿海洋色系衣服，如：象徵海洋的水藍色、藍色.藻綠色，都能得到海洋之母的加持讓你的財氣瞬間暴漲，讓你的數字靈感增強。 

Top2：牡羊座 

木星落入牡羊座命宮，木星象徵樹幹能量，建議下注前可用竹筷子吃飯，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，就能得到木星的加持 。 

Top1：水瓶座 

水星進入水瓶座，顯示水瓶座財水充沛橫財看漲，財運能量噴發，建議下注前多吃含水食物，如：西瓜、茄子、青椒、葡萄⋯等，都能提升大量財氣。 

以上星座，若再搭配A型與AB型的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。 

好運生肖： 

龍、兔、馬、豬，這是四生肖若再搭配A型與AB型財運更強大。 

財運最旺時段： 

中午11：00-1：00 

下午15：00-17：00 

晚上17：00-19：00 

開運方位：正北方（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟 》授權，版權所有，非經授權不許轉載】    

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

農曆2月財運飆！5生肖「週一後荷包賺飽」　一路旺到4月

下週二龍抬頭9禁忌曝光！命理師警告「2字」別說：恐衰爆

超神準占卜來了！2023年享哪種「天降橫財」　3題測解答

跟他當麻吉超賺！「4生肖」招財貓上身　天生為朋友帶財

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀