全聯1神物588元→199元！人妻猛扛9箱 內容物婆媽全暴動
全聯福利中心因為營業時間較長，加上時不是推出的優惠，商品又應有盡有，成為新時代不少家庭主婦的新寵。而近日就有網友表示，自己到全聯買東西時，卻意外發現過年搶翻的「小時達福箱」竟然大降價，原價588元只要199元，讓不少婆媽得知消息之後，立刻開始衝門市狂搬，甚至有人妻一次就是扛了9箱回家，其內容物更是深受婆媽們喜愛，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「過年的時候買了一箱$588！覺得裡面有鵝油辣椒、醋、鹽跟聯名購物袋已經很划算，結果現在居然賣$199，在全聯看到腦波弱又帶走了一箱，上次拿到黃色購物袋，這次剛好是不一樣款的藍色，結帳的時候幾乎人手一箱……真的太便宜了」。
而實際上打開該福箱，會發現裡面的內容物絕對超過199元的價值，其中就包括市價220元的鵝油辣椒，還有烏醋、玫瑰鹽、花生醬、柴魚片等等東西，除了「柴米油鹽醬醋茶」的小彩蛋之外，還有購物袋以及零食餅乾，買到可以說是根本賺到。
貼文一出後，不少婆媽立刻暴動馬上出發行動，紛紛曬出戰果「直接搬了9箱回家」、「好划算！鵝油辣椒是不是好像就已經200多了」、「各位觀眾！要買要快，剛剛去搬了三箱回來了」、「一次搬4箱，超值」、「五箱路過，裡面的東西太超值了啦」、「不是即期品喔！我也搬了兩箱，這真的太佛了，再晚就沒了」。（編輯：張嘉哲）