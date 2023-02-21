龍抬頭補財庫！把握今最旺5小時 「開運方法」爽賺整年
今天2月21日是所謂農曆二月初二的「頭牙」，是土地公生日也是「龍抬頭」的日子。塔羅牌老師艾菲爾就分享這天「開運」保平安的方法。首先是當天上午最旺的時刻，可以在家裡或者辦公室擺放圓形的聚寶盆，並且放入12枚硬幣，接著倒水到聚寶盆中，讓你一整年財源滾滾來啦！
編輯中心/綜合報導
艾菲爾老師提到，這天剛好是引龍錢招財、補財庫的好日子，須把握當天7點到12點最旺的時間，在家裡大廳或辦公室的財位上（2023正財位正南方，或自己覺得賞心悅目的地方），擺放圓形的聚寶盆，並且放入12枚硬幣（不分國籍，代表一年12個月，一天12個時辰），然後取早上7時到中午12時之間的自來水，取水時內心觀想土地公，向土地公說明取水的目的是要引錢龍入宅，將水倒入聚寶盆中，擺放到發財水自然蒸發，即擁有招財富貴的好運能量。
除此之外，艾菲爾老師也提到其他招運方式，由於這一天的飲食多以「龍」字起名，吃春餅代表「吃龍鱗」，圓形的餅皮，一片一片排起來就像龍的鱗片一樣；吃麵條則是取其外型像鬍鬚，代表「扶龍鬚」；吃米飯為「吃龍子」；吃餛飩即為「吃龍眼」；而吃餃子稱為「吃龍耳」都是取外型相似而成名。因為人們相信這天吃龍食整年都會「龍威大發」，而這些習俗都是為了喚醒龍王，祈求龍王保佑風調雨順，農民能獲得好收成、大豐收。
另外，傳統習俗上也認為在這一天剃頭，會使人鴻運當頭、福星高照，也像徵著能出人頭地。所以老一輩人有一句這樣的俗諺說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」，所以在過去，每逢二月二這天，理髮店都是顧客滿滿，生意興隆。（編輯：張嘉哲）
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