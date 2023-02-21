面試工作怎看雷不雷？人資「3動作」會露餡 前輩承認了
大家都知道面試除了是公司對自己的第一印象之外，同時也是自己評估該工作自己是否適任的環節，然而，有時候看走眼，不小心上了屎缺工作真的悔不當初。而近日就有網友分享，面試工作時，透過人資的三個動作就能夠判斷該工作的質量，貼文一出，釣出不少職場前輩認同。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「在此奉勸各位人資，在人力銀行看到履歷，就算你很著急想要找人填缺，就算主管每天都要你快點找人，但你千萬還是不要做以下三件事情」。
一、積極打電話：這只會讓人覺得你這麼著急，是不是屎缺？
二、平日晚上六點以後打電話：蛤連人資都要加班要人，是不是屎缺？
三、 假日六日打電話來：哇這更厲害了，連人資都假日加班，這麼屎嗎？
貼文一出，不少職場前輩紛紛分享慘痛經驗「還有接到電話的當下就要求能不能現在就來面試」、「看到7-8點還打電話或發面試邀約的我都直接略過！我還遇過晚上11-12點發面試邀約的，真的是太可怕」、「平日晚上打電話真的超不行，感覺就是加班到爆」、「雖然履歷已經註記用信箱聯絡，但有些硬要打電話的，我都會請人資六點後再打」、「自己加上身邊朋友數據統計，人資很雷的公司，基本上公司都超雷」。（編輯：張嘉哲）