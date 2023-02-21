英國女「北韓待3年轉來台」！曝2國最大差異：軍機飛頭上
來自英國利物浦（Liverpool）的Zoe現居台南，過去曾有在北韓當導遊3年的經驗，她詳細分享自己的工作內容及所見所聞，也透露當初離開北韓轉而來台的心路歷程，並表示兩國最大的差異是「我在台灣能感受更多軍方的存在，比如在台南總會有軍機飛過我頭上」。
編輯中心/綜合報導
YouTube頻道「不要鬧工作室」於19日發布影片，Zoe之所以會在北韓當導遊，是在到當地旅遊後發現北韓真實的面貌與媒體所報導的不太相同，很想與眾人分享真實情況，機緣巧合下在臉書看見徵才廣告，接著順利被錄取。Zoe工作3年間進出北韓約30次，工作內容是確保觀光客的平安及說明當地的風土民情，「有些人會覺得北韓很危險，但我覺得比我的家鄉利物浦還安全」。
Zoe說明，她接待的遊客多來自歐洲、澳洲和南美洲，在北韓旅遊需要遵守一些規則，例如不能一個人到處亂晃、拍照要謹慎、別帶違禁物，例如聖經、南韓及成人相關物。此外，她也分享自己的公司沒有接待中國遊客，因為中國本身就有帶團去北韓的公司。
北韓2020年1月關閉所有邊境，Zoe被迫離開，後來流落到南太平洋的東加群島，並在島上待了573天，這時她開始思考，若不想回英國，自己還能去哪裡，接著她想起自己曾在2019年去過台灣，非常喜歡當時感受到的文化及人，於是她現在住在台灣，且為創造更多體驗，近日才剛到金門和馬祖玩。
許多人總會問Zoe「台灣和北韓有什麼區別？」，她表示兩邊差別甚大，而感受到最大的差異是「我在台灣能感受更多軍方的存在，比如在台南總會有軍機飛過我頭上，當我在金門和馬祖，很容易逛到軍事基地或老舊堡壘。因為我在北韓時，從沒看過半架軍機飛過我上空」。（編輯：李惠婷）