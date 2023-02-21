土耳其地震慘被獨埋碎石下！少年絕望拍下「道別影片」
土耳其東南部與敘利亞接壤地區，於當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，在不到12小時後又發生規模7.5的雙地震，災情慘重，已知死亡人數逾4萬人。當時就有一名高中生被壓在碎石之下，絕望中用手機錄下近1分鐘的「最後告別」，內容流傳至網上引發眾人動容，所幸那則影片沒有真的成為遺言，他最後成功被救出並與家人重逢。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，17歲少年艾爾甸（Taha Erdem）居住在土耳其東南部阿德亞曼（Adiyaman），地震當下他正在床上安眠，豈料在搖晃約10秒的時間，所處公寓立刻坍塌損毀，艾爾甸與家人全都被壓在瓦礫堆中。艾爾甸被獨自困在混凝土碎塊和扭曲的鋼筋之間，他猜測自己及家人都會在這場災難中喪生，於是拿起手機拍下「最後告別」。
從艾爾甸所拍攝的畫面中，能發現他錄影時仍有餘震，他孤獨地被困在小小的空間中，對著鏡頭說道：「我無法自己脫困，如果我試圖往前，那裡有個洞，如果我往後爬，你們可以看到天花板在下面，有東西壓在我上面」，「有很多事情讓我感到遺憾」、「若今天能活著離開這裡，我還有很多事想做......」。
所幸艾爾甸的影片沒有真的成為他的最後身影，他在震後2小時被鄰居從碎石下救出，家人也在震後10小時間被一一找出，不過部分鄰居就沒有這麼幸運，同棟大樓中有47位住戶不幸在強震中喪生。（編輯：李惠婷）