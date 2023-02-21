他寶雅見1幕驚「為何這麼賺」？網曝優勢：不分年紀都愛
連鎖生活百貨商店「寶雅」目前在全台擁有超過200間分店，裡頭賣的彩妝保養商品價格優惠，而時常吸引民眾光顧，而寶雅昨（20）日公布2022年財報，有網友發現寶雅（5904）去年營收為194.8億元，且去寶雅也時常看到人潮排隊，讓他好奇問「為什麼寶雅這麼會賺錢？」貼文曝光後，不少人紛紛點出原因。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「為什麼寶雅這麼會賺錢？」為題，表示自己進寶雅都只是為了換來店禮而已，但大多數結帳時都看到很多人在排隊，同個商品以量販店的價格來說，寶雅也許並不是最便宜的，這讓他好奇問：「到底寶雅為啥這麼賺錢？」
貼文曝光後，網友紛紛留言點出原因，「大間明亮不擁擠好逛」、「走彩妝，傳說中的隱市富豪，有上百億」、「襪子彩妝髮飾哩哩扣扣的，超好逛而且沒有人會來強迫推銷」、「貨齊全和彩妝」、「很好買啊啊啊，什麼都有」、「彩妝就買爆了」。
另外，也有許多人直言，寶雅的主要客群就是女性，「女生逛的小北」、「妹子都愛逛寶雅」、「女人不分年紀超愛去」、「女人很有錢，化妝品不手軟」、「唯一女人可以慢慢逛慢慢結帳的地方」、「女人失蹤調寶雅監視就對，9到90歲都愛去」、「女人一進去會被吸住」、「只要是女人，就會有寶雅會員卡」。（編輯：賴禹妡）