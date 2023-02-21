好市多只有台灣限用聯名卡？官方回應了：降成本提供優惠
台灣好市多會員不滿只有台灣限制結帳需使用聯名卡，甚至有網友直接去電好市多客服，並將對話貼在臉書社團引發熱議。台灣好市多官方今（21）日回應，各國金融法規皆不同，會因地制宜規劃付款方式，台灣好市多限制使用聯名卡是為了降低營運成本，未來暫時不會調整付款方式。從各國好市多付款方式來看，目前韓國、台灣皆有聯名卡付款限制，但國外好市多聯名卡也可於台灣好市多消費使用。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多表示，由於每個國家及區域的金融法規都不相同，好市多官方會「因地制宜」規劃適合的付款方式，而台灣好市多結帳方式使用聯名卡，主要是爲了降低營運成本，「避免因開放接受使用所有信用卡而造成營運成本增加，而無法提供會員對應的優惠內容。」
台灣好市多賣場及線上購物目前可接受的付款方式
好市多實體賣場： 接受現金、國泰世華銀行COSTCO聯名卡、國泰世華Visa金融卡、美國花旗COSTCO聯名卡、加拿大COSTCO聯名卡、墨西哥COSTCO聯名卡、韓國COSTCO聯名卡、日本COSTCO聯名卡及中國COSTCO聯名信用卡付款。
好市多線上購物：接受國泰世華銀行COSTCO聯名卡、國泰世華Visa金融卡、美國花旗COSTCO聯名卡、加拿大COSTCO聯名卡、墨西哥COSTCO聯名卡、韓國COSTCO聯名卡、日本COSTCO聯名卡及中國COSTCO聯名信用卡付款。
美國及亞鄰各國好市多付款限制
南韓：接受付款方式為現代銀行聯名卡及現代全Visa卡
日本：付款不接受使用Visa卡
美國：好市多付款不接受使用MasterCard
中國：信用卡接受平安銀行聯名卡信用卡、境外Visa卡及全球好市多聯名卡