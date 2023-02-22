賴賴織織17年情斷！女方證實「月初分手」：今後各自安好
知名漫畫家情侶「賴賴＆織織」驚傳17年情斷！近期有粉絲發現雙方個人社群上互相取消追蹤，並陸續刪除合照，開始憂心是否感情生變。而昨(21)日晚間織織發文證實「我跟賴賴在月初已經決定分手，回到朋友的關係，今後各自安好」，震撼消息曝光引發各界驚呼「再也不相信愛情了」。
編輯中心/綜合報導
近期有粉絲發現賴賴與織織的個人社群帳號突然互相取消追蹤，而官方粉專的最新合照也停留在1月21日時。面對來自各界不斷關心，女方織織也在21日晚間於個人臉書上發文證實「首先謝謝好友及讀者朋友們一直以來的關心，我跟賴賴在月初(2月)已經決定分手，回到朋友的關係。很感謝一起共同走過的時光，也再次謝謝讀者們的支持。今後會以朋友的身份祝福彼此，各自安好。」
消息曝光後讓眾多粉絲不敢置信，但仍紛紛獻上祝福「從16、17歲高中無名小站追妳們到現在，到現在30多了，希望妳們都能各自安好，越來越好，織織、賴賴加油」、「人生的路還很長，祝福你們都能各自安好，你們都很棒」、「從2007年認識了你們的故事，2023年依然祝福你們」、「不相信愛情了」、「謝謝你們帶給我的滿滿回憶，那部份就留在以前的賴賴織織。未來我還是喜歡你們，只是是個別的賴賴織織，希望你們都能幸福，作為小粉絲的願望，就是你們都能幸福」。
過去賴賴&織織在雙方10多歲時就透過網路認識，後來逐漸發展成情侶關係，一交往就是17年之久，雙方過去也時常透過插畫分享雙方的感情小故事，織織大二時甚至還放棄在美國芝加哥藝術大學的學業，就是為了飛來台灣與賴賴同居，兩人度過了拮据的一段時光，後來成功靠漫畫在無名小站上爆紅，之後也推出各種LINE貼圖轉型成功，沒想到歷經了這麼多的考驗，雙方17年感情仍無法修成正果，讓不少粉絲感到相當遺憾。（編輯：潘毅）