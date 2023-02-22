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梅花豬注射疫苗最好少吃？農委會駁：國產毛豬可安心食用

▲網路傳言梅花豬最好不要多吃，對此，農委會澄清，已建立完整肉品檢查及汰除機制，國產毛豬均經屠宰衛生檢查，安全無虞消費者可安心食用。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲網路傳言梅花豬最好不要多吃，對此，農委會澄清，已建立完整肉品檢查及汰除機制，國產毛豬均經屠宰衛生檢查，安全無虞消費者可安心食用。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

梅花豬是許多老饕的最愛，選用豬隻肩頸肉的部位，入口軟嫩，油花分布均勻，口感頗佳。不過網路傳言豬隻會在頸肩部注射疫苗，因此梅花豬容易發生「病變肉瘤」，呼籲大家少吃。對此，農委會特別澄清，目前已建立完整肉品檢查及汰除機制，國產毛豬均經屠宰衛生檢查，安全無虞消費者可安心食用。

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農委會表示，日前有民眾在臉書社群中提問「買了梅花豬肉回家後，發現肉裡有異狀」之貼文，引起廣泛討論。農委會說明，豬肉梅花肉多半位於豬隻肩頸部位，肉質軟嫩，油花分布均勻，深受消費者喜愛，惟因豬隻跟人一樣，在生長過程也會予以完整之防疫措施，如在頸肩部注射疫苗，少數豬隻的梅花肉會出現肉瘤等現象，一般肉販會將這些部位切除，只要清除乾淨，不會影響肉質之衛生安全。

農委會指出，台灣冷凍肉品工業同業公會亦說明，豬隻疫苗注射已行之多年，且為正常之防疫措施，不影響肉品品質及衛生安全，且因肩頸部位屬較常注射疫苗之位置，偶有發現因注射造成之腫脹，為屬正常之現象，肉商在販售時，也會仔細清除，不會影響肉品安全，消費者可安心購買。

農委會最後強調，配合產地清楚標示及落實市面抽查與邊境管理，迄今均未檢出異常或不合格之豬肉產品，消費大眾的權益均獲得確保。該會也持續與衛福部、教育部緊密配合，全面盤點國產豬肉上下游溯源並規劃妥適管控措施，讓全國消費者及學童午餐均可享用衛生安全之國產豬肉，確保國人吃得安心又健康。（編輯：倪浩軒）

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