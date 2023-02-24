倍潔雅廚紙「毀滅性吸油力」！不只吸油也吸了健檢紅字

事實上大多「解油膩」的飲品，大多只是沖刷掉餐後口腔、食道和胃部的油膩感而已，並不能真正地將油脂趕出我們體內。所以如果想要達到真正的「油切」，想要讓健康檢查上面的紅字少一點，這只是治標不治本的方法。因此，最直接的方式，當然就是在我們將油吃進肚子前，就先把它阻擋在外！
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美食端上桌先別急著入口，健康的陷阱就藏在其中，抽幾張倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾將食物表層的油脂吸除，日積月累的吸油量可是相當可觀的！根據實驗證實，倍潔雅廚紙每張可吸收18克的水分與22克的油脂，吸油力每張高達207大卡，高於其他品牌70%，光是這一項特點，就知道毀滅性吸油力可不是口說無憑，雖然健康要顧但也不一定要犧牲口福，減少會吃下肚的多餘油脂，就是最有效的「油切」招式！而且倍潔雅廚紙還擁有FDA與ISO22000二項國際級安全認證，即使直接接觸食物也不用擔心！
我們會定期運動、會試著調整作息，透過每個良好的小習慣來打造健康的身體。因此無論是自己下廚或者外食，準備好倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾，幫助吸除不必要攝取的油水，在造成身體負擔前就先把關好第一關，絕對是比未來煩惱要吃什麼樣的保健食品更有效的養身小秘招！