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倍潔雅廚紙「毀滅性吸油力」！不只吸油也吸了健檢紅字

▲無論你是自己下廚或者外食，食物表面的油總是很容易讓人忽略的細節，偏偏油量的攝取不僅關乎到身材，更重要的是會造成身體的負擔。（圖／品牌提供）
▲無論你是自己下廚或者外食，食物表面的油總是很容易讓人忽略的細節，偏偏油量的攝取不僅關乎到身材，更重要的是會造成身體的負擔。（圖／品牌提供）

本報訊

雖然近幾年人們的飲食習慣已開始追求健康，但普遍對於美食的誘惑，實在還是很難阻擋，尤其越美味的食物，往往隱藏著「高油、高鹽」等陷阱。因此市面上出現許多主打「油切」的飲品，像是茶類、黑咖啡等，彷彿只要飯後一杯，就能一併排除體內多餘的脂肪，甚至越喝越瘦，不過真相似乎沒有這麼簡單。

事實上大多「解油膩」的飲品，大多只是沖刷掉餐後口腔、食道和胃部的油膩感而已，並不能真正地將油脂趕出我們體內。所以如果想要達到真正的「油切」，想要讓健康檢查上面的紅字少一點，這只是治標不治本的方法。因此，最直接的方式，當然就是在我們將油吃進肚子前，就先把它阻擋在外！

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▲想要離負擔遠一點，享用美食前，務必要為自己攔下多餘的油。（圖／品牌提供）
▲想要離負擔遠一點，享用美食前，務必要為自己攔下多餘的油。（圖／品牌提供）
無論你是自己下廚或者外食，食物表面的油總是很容易讓人忽略的細節，偏偏油量的攝取不僅關乎到身材，更重要的是會造成身體的負擔。所以在享用美食前，務必要為自己攔下多餘的油，而這艱難且重要的任務，就交給具有「毀滅性吸油力」的倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾！
 

▲抽幾張倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾將食物表層的油脂吸除，日積月累的吸油量可是相當可觀的。（圖／品牌提供）
▲抽幾張倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾將食物表層的油脂吸除，日積月累的吸油量可是相當可觀的。（圖／品牌提供）
美食端上桌先別急著入口，健康的陷阱就藏在其中，抽幾張倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾將食物表層的油脂吸除，日積月累的吸油量可是相當可觀的！根據實驗證實，倍潔雅廚紙每張可吸收18克的水分與22克的油脂，吸油力每張高達207大卡，高於其他品牌70%，光是這一項特點，就知道毀滅性吸油力可不是口說無憑，雖然健康要顧但也不一定要犧牲口福，減少會吃下肚的多餘油脂，就是最有效的「油切」招式！而且倍潔雅廚紙還擁有FDA與ISO22000二項國際級安全認證，即使直接接觸食物也不用擔心！

我們會定期運動、會試著調整作息，透過每個良好的小習慣來打造健康的身體。因此無論是自己下廚或者外食，準備好倍潔雅強效吸油料理廚房紙巾，幫助吸除不必要攝取的油水，在造成身體負擔前就先把關好第一關，絕對是比未來煩惱要吃什麼樣的保健食品更有效的養身小秘招！

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