法國甜心來台「每天在超商吃400塊」！喊話想交台灣朋友
外國人來台灣長居，總需要一段時間適應，若沒有熟識的朋友相助，這個陣痛期也會拉得更長。一位法國甜心來台攻讀碩士，就因為沒有認識的台灣朋友，讓她只能「每天在超商吃400塊」，因此她也喊話想交到台灣朋友「可以介紹好餐廳給我」。
編輯中心/綜合報導
法國女孩Angel近期接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，提到自己目前在台北醫學大學攻讀生物醫學工程碩士，這是自己人生第一次來台灣，因此在這邊沒有熟識的朋友，吃東西都要自己尋找，剛來的前幾天，都以連鎖店的水餃當作主食，但開學後忙著學校的課業研究，三餐就變成都在附近的超商處理。
Angel也表示，不知道為什麼，我從來沒有跟我的台灣同學一起出去吃飯，加上住處沒有廚房，所以每天都去超商吃飯，幾乎每天都花到400塊台幣吃東西」，同時她也因為沒時間運動，增胖了7公斤左右。
Angel坦言，自己知道台灣其他地方一定有更好吃、便宜的食物選擇，「但我沒有朋友告訴我哪裡可以去」，同時也提到在台灣課堂上的同學都很認真研究，但同時也都很害羞，不太常發表自以看法，「我希望可以幫他們打開心房一點，這樣我也可以交更多台灣朋友」，最後Angel也向台灣觀眾表示「或者你們也可以私訊好餐廳到IG給我」。（編輯：潘毅）