什麼科系難讀又難找工作？眾曝「地獄魔王」：能畢業爽歪
學測成績今（23）日正式公布，又到了高三的學子們填選大學志願及科系的時候，而選科系的關鍵，不少人都會以「未來出路」當作優先考量，其次為「符合興趣」讓自己能順利畢業。近日，就有網友討論「什麼科系難讀又沒出路的？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO在PTT貼文指出「很多科系雖然很難就業，但是在大學的時候還算輕鬆，算是可以享受青春，大部分都是先苦後甘，或是先甘後苦，但是我認為應該是有讀得要死還領很低薪，有沒有這種科系？」
貼文一出，網友紛紛回應「數學真的難唸到不行＝＝」、「數學系啊」、「數學沒有之一了」、「數學啦，以前室友辛苦畢業，最後台鐵就業」、「教授都說能在數學系生存很不簡單，能準時畢業更是神人」、「數學苦主在此，準時畢業大概10個，一堂課當58個，修課人數64人」、「數學就是難讀又難找工作，但念專精的，畢業爽歪了」。
而對於數學系的評價，也有不少網友在Dcard表示「數學系可以轉資訊、統計、財金，基本上念畢業都是強者」、「學很強不怕沒飯吃，但是要學很強」、「我一對夫妻朋友都中央數學系畢業，他老婆直接念中央財金研究所，朋友是念企管研究所，兩個月薪目前都超過10萬，加油！大學選數學系，是在幫研究所打底」。（編輯：張嘉哲）