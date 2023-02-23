Joeman聯名飯糰賣太貴？內行1招省10元 49元試吃5種海鮮
百萬網紅Joeman近日與7-11合作推出聯名食品「JOE式愛美食」系列，引起不少話題討論度，臉書社群以及各大平台都有許多試吃文，好壞評價各半，也讓不少想吃的民眾有些卻步。然而就有網友分享如果只是要嚐鮮的話，可以使用APP的買法，可以省下10元，推薦給想要試吃的民眾。
編輯中心/綜合報導
Joeman最近跟7-11聯名推出商品一共有七樣，包括主打有五種海鮮的「奢華海鮮丼飯糰」、「照燒雞拌飯飯糰」、「咖哩雞排烏龍燴麵」、「8倍歐姆蛋蛋包飯」、「抹茶拿鐵」、「草莓大福」、「醬燒烤雞蛋三明治」，系列美食已經在21日開賣，這幾天有大批粉絲以及網友前往試吃。
不過像是一顆要價59元的「奢華海鮮丼飯糰」，以及要價109元的「8倍歐姆蛋蛋包飯」就被網友認為售價有點太貴，口感上也有些失望，但像是「抹茶拿鐵」以及「醬燒烤雞蛋三明治」評價則相當不錯，不過三明治一個要價59元也是被網友認為太貴、CP值不高，讓不少還沒嚐鮮的網友表示「太貴了...想買看看都卻步」。
不過也有網友表示，如果只是想要試吃看看的話，可以用OPEN POINT的點數一點，就可以以優惠10元的價格買到商品，而《NOWnews》記者實際上APP查看，發現真的可以用點數1點兌換優惠，不過由於兌換組數有限，目前多樣商品都已經被兌換一千多至兩千組，想要試吃又撿便宜的民眾，可不要錯過囉！
至於網友開箱評價商品的部分，Joeman也在「Dcard」回應網友表示「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到！有些能改進的地方我下一波跟超商溝通調整！」（編輯：張嘉哲）