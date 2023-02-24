炎亞綸64字道歉！認「每天吃蛋論」冒犯人：缺的是同理心
國內蛋價近日悄然上漲，部分地區更爆發「缺蛋潮」，藝人炎亞綸22日在臉書留言駁斥，表示自己「每天吃得到蛋，是吃一個幻覺嗎？」，引起各界激烈反應，部分人與炎持相同論調，部分人則直批他是晉惠帝，對此他於23日深夜發文道歉，表示自己要對因為他的留言而被冒犯的人說聲對不起。
編輯中心/綜合報導
炎亞綸昨（23）日於臉書針對自己的「每天吃蛋論」道歉，「最缺的就是我的同理心」，「我要跟因為我的留言而被冒犯的人說聲對不起，也要跟幫我說話的人說聲對不起」，並表示「往後還是會繼續關心各種議題，繼續愛每一個人」。
事件起因是炎亞綸22日時，曾在缺蛋相關議題的臉書貼文下留言「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？到底要吵蛋太貴，還是沒有蛋？拜託選清楚路線。反正我是選每天都吃得到蛋的路線」，此番言論引起兩極評論，炎則解釋各國都有缺蛋問題，只是希望不要將雞蛋變成被炒作的話題。
而關於缺蛋潮，農委會主委陳吉仲21日已透過臉書發文致歉，說明從去年冬天開始禽流感侵襲全世界，台灣就發生74個案例場所，進而撲殺103萬隻家禽，「對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，不過去年底已進口6萬隻種雞，如今每個星期都提供近49萬隻雛雞給蛋中雞場，已確保蛋母雞的數量。（編輯：李惠婷）