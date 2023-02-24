周杰倫《愛在西元前》快過期？網挖1歌詞驚：冷知識增加
天王周杰倫從出道以來創造多首經典又膾炙人口的歌曲，而其中一首《愛在西元前》近日卻引起意外討論，原來是裡頭其中一句歌詞「古巴比倫王頒布了漢摩拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已經三千七百多年」，居然明年就過期了，讓網友們忍不住幽默直呼：「早知道唱3000多年前，這樣這一輩子都不用擔心了。」
編輯中心/綜合報導
臉書社團「加藤軍台灣粉絲團2.0」昨（23）日貼文，表示「《愛在西元前》歌詞快要過期囉」，並解釋到了明年，周杰倫的歌曲《愛在西元前〉就要改歌詞了，因為歌裡頭有一句「古巴比倫王頒布了漢摩拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已經三千七百多年」，而今年是漢摩拉比法典頒布第3799年，明年就是3800年，歌詞恐怕就面臨過期，也因此笑喊：「希望周董記得明年要換歌詞！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「先唱回到過去就可以接愛在西元前」、「這才是我有興趣的認真魔人」、「冷知識增加了」、「那個多，可以多一百多啊，誰規定只能多2位數」、「早知道唱3000多年前，這樣這一輩子都不用擔心了」、「好嚴格」、「愛在西元前重製版，再戰100年」。
不過，也有網友查出，《漢摩拉比法典》頒布時間其實是在公元前1754年，所以距離至今才3777年，若真的要說過期，也還有23年。另外，還有不少人點出其他首歌詞也有異曲同工之妙，「漢摩拉比法典在羅浮宮也沒有櫥窗喔，不用站在櫥窗前凝視」、「布拉格廣場也沒許願池啊，照樣唱」、「前面右轉的第二排架子上也沒有半島鐵盒」。（編輯：賴禹妡）