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LINE跟IG哪個更私密？眾認「1情況」會給它：線索都不留

▲網路時代已經來臨，多數人日常生活也早已脫離不了社群軟體。（示意圖／翻攝自pexels）
▲網路時代已經來臨，多數人日常生活也早已脫離不了社群軟體。（示意圖／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

網路時代已經來臨，多數人日常生活早已脫離不了社群軟體，在台灣，幾乎所有民眾都有LINE帳號，而IG則是許多年輕人記錄生活的地方。對此，就有女網友好奇「LINE跟IG哪個更私密？」問題出現後，也引發兩派展開激辯，其中「1情況」也最能顯現差距：線索都不留下。

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一位女網友在論壇Dcard上發文提到，跟室友閒聊時，發現雙方對於LINE跟IG的私密度有不同的理解，「我一直覺得IG比LINE私密很多，因為上面會有各種照片和日常心情，而LINE對我來說算是一個能傳訊息的地方」。

▲一派網友認為，IG的私密度應該要看得比LINE還要重，因為上面可以看到所有日常生活軌跡，追蹤者名單還能被得知交友狀況。（圖／翻攝Pexels）
▲一派網友認為，IG的私密度應該要看得比LINE還要重，因為上面可以看到所有日常生活軌跡，追蹤者名單還能被得知交友狀況。（圖／翻攝Pexels）
不過室友則認為LINE比較私密，理由則是「跟不熟的人會換IG，但給LINE好像就是真的要聊天的感覺」；雙方認知上的差異，也讓原PO決定向眾多網友徵詢看法「大家如果要跟不熟的人交換聯繫方式，會選擇LINE還是IG？」

問題下方，一派人贊同室友認為LINE比較私密，「對我來說，家人、另一半或很好的朋友才會有LINE，工作除外」、「LINE比較私密+1，因為是可以一對一聯繫到本人的管道，對我來說，IG比較像粉絲跟部落格主的關係，小盒子基本上不會用來長期聊天」、「因為LINE的ID是我的電話號碼⋯」、「不會用IG深入的聊」。

但也有一派人設定了情境作出回答「被搭訕什麼的一律都給LINE，只有頭貼而已，看不到什麼其他蹤跡；封鎖對方，他也不知道」、「IG其實很私密，因為他可以透過你追蹤的人，或是你的朋友群來了解你之類的」、「我會換LINE，因為只看得到大頭照其他啥都看不到，IG對我來說是很生活的地方」、「IG太多蛛絲馬跡，可以看出這個人的生活跟交友狀況，還可以找出同校的朋友，覺得太私密了」、「給LINE，若真的被騷擾直接封鎖，只有一張大頭貼，線索全都不會留下」。（編輯：潘毅）

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