名家論壇》邱師儀／美日被迫剿共，台灣被迫台獨

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美日介入，勝負已定
就中國方面，損傷更是慘重，兩星期多一點就會宣布失敗，解放軍後方被美日台聯軍截斷，損失156艘軍艦（包括兩艘航母）、168架戰機與48架運輸機。解放軍死傷將達四萬名。在台灣方面，將有一萬三千名國軍死傷，傷者可能被俘虜，並損失18艘戰艦與200架戰機。解放軍被美日台聯軍徹底壓制的終戰點，是在美日聯軍完全掌握台海空域。就結論來說，雖然美日台的死傷與機艦的損失不可謂不重，但就這場兵推而言，只要美國決定管，日本確定就是「台灣有事，就是日本有事」，結果是解放軍敗北。而這只是就軍事而言，還不論後續中共的政治效應，包括中共內部可能推翻或暗殺習近平。
不過兵推結果也提醒，雖然就解放軍目前的訓練與軍備而言，不足以對抗美日台聯軍，但如果接下來幾年中共努力擴張軍備，尤其精進核子武器，則結果可能另當別論。這也就是為什麼中共將2025年視為是一個有可能在西太平洋地區取代美國優勢的關鍵年。但美日澳英甚至印度各種公開或不公開的兵推，不就是告訴中共，你在進步，我們難道就停下來翹腳泡茶？越多解放軍正在進步的警告與報導都是好的，因為代表著以美國為首的自由世界也正加緊腳步自我提升，確保西方軍力能夠持續領先解放軍。說穿了，各國都很清楚，習近平跟普丁幾乎是一樣的，如果武功比不了，最後能抱的就只有核彈了。
被迫的勝利
軍事評估向來都是科學活動，沒有太多的意識形態或情緒參雜其中，死傷多少電腦或專家都可以推估出來，因此先進國家的兵推可以更保守，當然也可以更樂觀，但不管如何，與實際情況的差距不會太大。但是政治局勢就不一樣，有太多「不可預測性」與「沒道理可循」的成分在裡面，很多的判斷難免是高度臆測。不過，在近幾個月這幾場兵推之下，我們理解到到一件事情：美國不會想要無緣無辜就捲入台海戰端，因為那不符合其國家利益。但美國也不會在受到解放軍放肆挑釁與強取台灣的情況之下，完全沒有任何作為。一個在一國兩制下統治的台灣，就地緣政治、晶片製造、以美為首的東亞防禦體系與中俄朝連成一線等面向上，都標記著美國從此不再居世界龍頭。而不再居世界龍頭，等於美國喪失各種實質與象徵性利益，絕非美利堅之福。所以，美國擊垮解放軍，尤其帶著日本與台灣一起，那種情況絕對是被迫的勝利。美國多年來善運「代理人戰略」與「離岸制衡」(offshore balancing)，就是讓亞洲的多個代理人幫忙圍堵與箝制中國，非必要絕不導致美國大兵的死傷。
所以美國不要台灣在名義上宣布台獨，不過就算是這點，美國現在都開始有點鬆動，前總統譬如柯林頓說過不支持台獨，但拜登在去年九月廿二日接受電視節目《九十分鐘》專訪時，曾說過「台灣對於自身獨立的問題，由他們自己做決定」（Taiwan makes their own judgments about their independence…that’s their decision）。拜登也首次清楚回應，中國如果在「沒被挑釁的情況下」（unprovoked attack）攻台的話，美國會介入。換言之，台灣就算越來越展現台灣獨立的「姿態」，中國若因此而攻台，就會是「沒被挑釁的攻擊」。但縱使在美國對「台獨可以是什麼」已經越來越開放的前提下，台灣政府如果也不會驟然改國號、國旗、國歌與制憲，那麼在現階段來說，中共就完全沒有武統台灣的正當性。不管習近平已經為一國兩制的台灣方案畫下什麼自我想像的時間表，軍事上他就是推動不了。長期而言，台灣可以維持現階段的低調獨立，一直到中共可能驟然垮台，或者美國政府轉為主動協助台灣在法理上與延伸出來在國際上的完全獨立（譬如入聯），當然那會是另一個階段。
習近平催生的台獨
但在那之前，美國也好，日本也罷，沒有國家想跟中共打，除非中共自己 討打，美日也不積極鼓勵台灣有立刻台獨的各種象徵性作為，然而如果是中共自己腦補台灣有，那就算美國可以提供全世界醫術最精湛的心理醫師，也救不了習近平等人的這種精神疾病。進一步而言，如果中共自己討打，死傷當然是自由世界包括美日台都會有，沒有人會說這不令我們感到痛苦，畢竟戰爭就是家破人亡，我們也在烏克蘭看到。但更大的重點是，中國人的災難是數倍大於自由世界的災難，習近平就算草菅人命，當解放軍如同軍推所演示的全面潰敗，這時黑盒子裡的其他戰狼不會轉吃老狼？正如習近平對待胡錦濤一般。讓中共更難堪的是，本來台灣還不至於現階段就法理台獨，但因為解放軍攻台不成後的潰敗，反而加速了法理台獨的腳步，果真如此，共產黨就會非常弔詭的催生了台灣民主國，習近平將會成為小粉紅的千古罪人。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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