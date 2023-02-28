ChatGPT問世「資工系」緊張囉？工程師笑了：5年內不可能

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就有位理科大學生在論壇D卡上憂心發問「現在用個ChatGPT就能寫出程式碼了，軟體工程師以後是不是沒什麼用了？資工系會不會變『類生科系』了？」
提問曝光，引來許多理工相關科系的網友討論「準備去唱京劇了，我不信AI還能取代戲曲」、「ChatGPT能通過Google L3的入職考試，該職位年薪180,000美元，早就認為未來會用AI coding，所以當初死活不填資工，一定要軟硬體整合才有將來」、「如果之後Chatgpt要收費，說不定比台灣的工程師貴呀？我們Cp值很高的XD」。
而一位美國矽谷的工程師則有不同見解「這種就是工具而已，而且還是很少軟體工程師在用的工具。CS(資工)最慘的就是要一直學熱門技術，你講得就像Google搜尋引擎出來以後，軟體工程師就會失業一樣好笑。我是感覺不出哪個職位會被代替啦，也許十年後會有，五年內不可能，問題是預測十年後的事根本沒意義」。
部分業界人士也抱持相同看法「未來各種AI程式都還是要有軟體工程師去維護，完蛋的不是資工系，而是程度差的資工系」、「可能碼農會被取代吧，然後剩下那些很懂數學的，強者通吃的局面」、「代表沒什麼理論基礎半路出家的碼農完蛋，反而更要念資工系吧」。（編輯：潘毅）