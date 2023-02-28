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ChatGPT問世「資工系」緊張囉？工程師笑了：5年內不可能

▲chatGPT 問世後，讓不少人開始擔心AI取代人類工作的未來真的會到來。 （圖／美聯社／達志影像）
▲chatGPT 問世後，讓不少人開始擔心AI取代人類工作的未來真的會到來。 （圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

AI技術的成熟真會讓人類丟了工作？這一個疑問，在近年讓越來越多人感到緊張！近期恰逢學測放榜，許多考生也在思考著未來出路，就有位理科男大生擔心「ChatGPT會不會讓資工系未來發展受限？」而疑問曝光後，就有工程師苦笑解答：5年內不可能。

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文字聊天機器人ChatGPT在2022年底登場後，因為它能完成相對複雜的語言工作，也能輕鬆產出文章，回答各種問題，雖然目前內容仍能看到明顯錯誤，但多數人也深怕，再給它一些時間繼續成長，取代一些人工作的未來真會發生。

就有位理科大學生在論壇D卡上憂心發問「現在用個ChatGPT就能寫出程式碼了，軟體工程師以後是不是沒什麼用了？資工系會不會變『類生科系』了？」

提問曝光，引來許多理工相關科系的網友討論「準備去唱京劇了，我不信AI還能取代戲曲」、「ChatGPT能通過Google L3的入職考試，該職位年薪180,000美元，早就認為未來會用AI coding，所以當初死活不填資工，一定要軟硬體整合才有將來」、「如果之後Chatgpt要收費，說不定比台灣的工程師貴呀？我們Cp值很高的XD」。

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲多數業界人士則認為，就算AI發展成熟了，還是需要有技術良好的工程師進行維護。（示意圖／翻攝pixabay）
而一位美國矽谷的工程師則有不同見解「這種就是工具而已，而且還是很少軟體工程師在用的工具。CS(資工)最慘的就是要一直學熱門技術，你講得就像Google搜尋引擎出來以後，軟體工程師就會失業一樣好笑。我是感覺不出哪個職位會被代替啦，也許十年後會有，五年內不可能，問題是預測十年後的事根本沒意義」。

部分業界人士也抱持相同看法「未來各種AI程式都還是要有軟體工程師去維護，完蛋的不是資工系，而是程度差的資工系」、「可能碼農會被取代吧，然後剩下那些很懂數學的，強者通吃的局面」、「代表沒什麼理論基礎半路出家的碼農完蛋，反而更要念資工系吧」。（編輯：潘毅）

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