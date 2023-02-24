12星座「週末運勢」來了！雙魚座注意健康　他小心破財

我是廣告 請繼續往下閱讀
金牛座：這個週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），金牛座的人可能會更加關注生活品質和享受。你會希望以最小的成本獲取最大的享受，因此你可能會花些時間研究旅遊或娛樂活動，以尋找最划算的選擇。別忘了放慢腳步，好好欣賞周圍的風景和享受每一個細節。這個週末你跟寺廟非常有緣份，有可能到寺廟參拜、進香。
雙子座：這個週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），雙子座的人可能會感到社交需求增加，你可能會想找些朋友或家人一起出去玩，或者參加一些文化活動，例如音樂會或展覽。如果你在外面度過這個週末，別忘了讓自己有足夠的休息和放鬆的時間，以免身心疲憊。最近如何擁有充足的睡眠，對你來說是非常重要的健康生活指標。
巨蟹座：本週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），巨蟹座的人可能會更加關注家庭和親密關係。你可能會計劃一些家庭活動或者和伴侶共度時光。如果你計劃去旅遊或度假，請確保你的計劃可以容納你的家人或伴侶的需求，讓他們也能夠享受這個週末。你喜歡這種被家人需要的感覺，雖然每天都很累，但你甘之如飴。
獅子座：這個週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），獅子座的人可能會希望在享受美食和娛樂方面花費一些時間和金錢。你可能會計劃去一些新的餐廳或者酒吧，或者參加一些音樂會或演唱會。請確保你的支出可以負擔，並且不會影響你的財務健康。同時，記得要花些時間照顧自己的身體和心理健康，以免過度消耗你的精力和資源。這個週末，你非常想要買新衣服送給自己。
處女座：這個週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），處女座的人可能會更加關注個人成長和發展。你可能會選擇參加一些課程或者工作坊，或者去一些能夠啟發你靈感和思考的地方，例如博物館或者圖書館。別忘了花些時間與親友交流，分享你的想法和感受。因為知識的交流、學習的交流可以教學相長，讓你持續進步。
天秤座：本週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），天秤座的人可能會更加關注與朋友和社交圈子的互動。你可能會參加一些聚會或活動，與朋友們一起度過愉快的時光。如果你計劃去旅遊或者出遊，請確保你有足夠的預算和計劃，以免浪費你的時間和金錢。這個春天的連續假期，你的最佳旅伴就是你的情人、愛人和伴侶。
天蠍座：這個週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），天蠍座的人可能會更加關注自己的內心和情感世界。你可能會選擇花些時間獨處，沉澱自己的思緒和感受。同時，你也可以選擇參加一些冥想或瑜伽課程，以幫助你放鬆身心，減輕壓力和焦慮。保持持續的運動習慣，這對於你的身體恢復能量是非常重要的事情。
射手座：本週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），射手座的人可能會更加關注旅行和探索的需求。你可能會選擇前往一些新的地方，探索當地的風景和文化。如果你計劃去旅遊或度假，請確保你有足夠的預算和計劃，以免影響你的財務狀況。因為最近生活日常和物價紛紛上漲，你想要過著悠閒的生活，但也開始學會精打細算。
摩羯座：這個週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），摩羯座的人可能會更加關注自己的事業和工作。你可能會花些時間處理一些工作上的問題，或者思考自己的職業發展和計劃。同時，你也可以考慮參加一些社交活動，拓展自己的人脈和社交圈子。不過，記得要注意身體健康，適當休息，以免過度消耗精力。連續假期如果可以跟朋友一起運動打球，真的非常紓壓。
水瓶座：本週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），水瓶座的人可能會更加關注與朋友和社交圈子的互動。你可能會參加一些聚會或活動，與朋友們一起度過愉快的時光。同時，你也可以花些時間和家人、情人相處。畢竟再多的朋友問候，不如你的家人、父母和情人的一份關心與對你的全部接納。
雙魚座：本週末（02/24~02/26 同時參考太陽與上升星座），在健康方面，這個週末你需要特別注意你的身體狀況。如果你感到疲倦或不適，請不要忽視這些症狀，嘗試多休息和放鬆身心。總的來說，這個週末對雙魚座來說可能會有些挑戰和不穩定，但是請保持冷靜和自信，相信自己的能力和直覺，你將會克服任何困難。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。