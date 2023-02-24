▲ Nissan 推 Kicks 潮流特仕版，限量上市 300 台

我是廣告 請繼續往下閱讀
NISSAN「KICKS潮流版」限量300台全新上市 配備升級不加價
NISSAN KICKS 以年輕動感外觀及豐富智行安全配備的優勢，贏得廣大消費者的喜愛，裕隆日產於2022年10月6日推出NISSAN KICKS全新改款，訴求四大升級，包含「外型、安全、便利、動力」，持續廣受車主好評，至2023年1月累計銷售已達4,634台，持續穩坐小型跨界休旅冠軍。
裕隆日產為感謝消費者的熱愛與肯定，並滿足車主追求與眾不同的個性化需求，即日起推出NISSAN「KICKS潮流版」，以亮眼的白頂狂藍專屬全新車色為基底，再運用強化視覺外型的動感擾流尾翼、酷黑17吋鋁圈及酷黑車頂架，打造潮流動感外觀；並追求細節質感，採用精緻潮藍內裝，包含潮藍D-Shape方向盤、潮藍3D紓壓皮椅、潮藍絨毛腳踏墊及精裝壓印頭枕，展現獨特潮流魅力，外觀及內裝極具視覺特色，配備升級不加價，限量推出300台，超值汰舊換新價格81.5萬元起。
標配豐富智行安全科技 提供全方位行車安全守護及便利
擁有獨特潮流風格外型的NISSAN「KICKS潮流版」，同時標配豐富的智行安全科技，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、同級唯一PFCW超視距追撞警示系統及IEB防追撞緊急煞車系統等主被動安全系統，更採用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架，並運用ZONE BODY超剛性安全車體，給予消費者安心的駕馭體驗；配備EPKB電子駐剎車系統，搭配全新環抱式中控扶手，大幅提升行駛便利性及舒適性能，動力採用全新1.6G高效能HR16DE引擎，提供同級最強動力表現並成就與油耗的完美平衡表現(註6)。
NISSAN「KICKS潮流版」搭載3A (AEB/ATC/ARC)主動全時防護系統、LDW車道偏離警示系統、BSW盲區偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、AHB遠近光燈自動調節系統等配備(註7)，完美結合駕駛者、交通工具與生活環境，提供全方位的行車安全守護及便利。
試乘可抽馬祖旅遊機票 一同欣賞台灣藍眼淚奇景
NISSAN KICKS是台灣跨界休旅的重要指標車款，NISSAN為回饋喜愛KICKS消費者的支持，將特別推出馬祖藍眼淚雙人機票抽獎活動，與消費者一同欣賞台灣季節限定的藍眼淚奇景。即日起至2023年3月31日止，凡至NISSAN全省經銷展示中心試乘KICKS，並與KICKS潮流版合照上傳社群媒體(FB/IG)公開分享，即可抽馬祖藍眼淚雙人機票，總計9名幸運得獎者可攜伴一同追淚。
限時入主享「SENTRA / KICKS放大覺」購車優惠 免費升級全方位聽覺套件
NISSAN為了追求極致的乘車舒適體驗，限時推出「SENTRA / KICKS放大覺」購車優惠專案，即日起至2023年3月31日止，入主ALL NEW SENTRA、KICKS即可免費升級NISSAN精選「全方位聽覺套件組」乙套，包含「JBL聲動揚聲器」與「NSE車艙寧靜工程」，讓消費者能夠在優質的車室空間內享受多層次的音感體驗（同註5）；再享多重優惠，包含高額分期零利率、舊換新5萬元優先領及68無限里程延長保固，讓消費者能夠輕鬆入主新車，並享受眾人矚目的目光及放大聽覺的駕馭體驗。