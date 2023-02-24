車長突破 5 米、科技配備悉數上身 全新第三代 Ford Edge「銳界 L」正式亮相

福特六和推出優購專案，Ford Ranger 運動型享舊換新現金價 139.9 萬元

▲ 福特六和推出優購專案，Ford Ranger 運動型享舊換新現金價 139.9 萬元
▲ 福特六和推出優購專案，Ford Ranger 運動型享舊換新現金價 139.9 萬元

2GameSome - 有車賞

「純正運動跑旅」New Ford Kuga連續兩年榮獲台灣年度風雲車「最佳年度國產中型SUV」殊榮，自23年式新推出後，亦成為市場SUV新標竿，為回饋喜愛Ford的消費者，福特六和推出購車限時優惠，自2023年3月1日至3月31日止，於全台Ford經銷據點完成Ford Kuga車系任一新車領牌，即具備最新款Dyson Gen5DetectTM Absolute無線吸塵器 抽獎資格，本次加碼共提供40支Dyson吸塵器，總價值超過百萬元。此外，「美式正宗運動皮卡」Ford Ranger運動型也於三月份推出購車優惠方案，享舊換新現金價139.9萬元，豐富的多元產品陣容及好禮優惠，讓消費者依照自身需求輕鬆擁車。

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感謝消費者熱烈迴響，入主指定車款再享獨家購車好禮優惠

New Ford Kuga 23年式上市以來，除了持續於現有車型編成進行配備升級，特別是在熱銷車款Kuga EcoBoost®250 AWD ST-Line X新增駕駛座三組記憶功能（含車外後視鏡及HUD位置記憶），也於既有的「純正運動跑旅」格局之上新增全新精品車型Vignale，多元車型策略，成功結合傲視同級的性能駕馭樂趣、完整智能科技與安全配備等優勢，展現多元的產品編成與強勢競爭力，讓New Ford Kuga全陣線再創台灣SUV市場新格局。為感謝消費者熱烈迴響，Ford於三月份祭出購車抽好禮活動，入主Ford Kuga車系任一新車，即具備Dyson Gen5吸塵器抽獎資格，提供消費者入主良機。

頗受專業工作者及戶外玩家喜愛的「美式正宗運動皮卡」Ford Ranger，配置2.0L直列四缸Bi-Turbo柴油雙渦輪增壓引擎及SelectShiftTM十速手自排變速箱，結合強大的四驅越野性能、皮卡車的實用性及機能性，以及出色的主被動安全科技，成為同級獨樹一格的經典存在，為讓車主輕鬆擁車，於三月份推出Ford Ranger運動型舊換新現金價139.9萬元，即刻入主一圓美式皮卡夢。

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