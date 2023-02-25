結婚當天！廁所抓到「婆婆幫老公哺乳」 新娘崩潰悔婚
直到最後一刻才看清枕邊人的真面目！近日國外一名婚禮策劃師在上Podcast節目時，就分享自己曾經聽過最離奇的故事，一位新娘婚禮前跑去廁所，結果竟然目睹「老公在喝母奶」的詭異畫面，結果立刻讓新娘嚇到悔婚，故事誇張到在網路上大爆紅，引起巨大討論。
編輯中心/綜合報導
一名婚禮策劃師米契爾（Georgie Mitchell）前幾日在Podcast節目分享工作趣事，透露之前自己一位美容師朋友陪著新娘到廁所補妝，結果進到廁所之後，「她在廁所中看見了足以讓她馬上悔婚的震撼一幕！」
共同主持人史密斯（Beth Smith）好奇地詢問「新郎到底做了什麼事情呢？」米契爾則說「新郎正在喝媽媽的母奶」嚇得史密斯回應「真的嗎？為什麼他媽媽這個年紀還會有母乳？」米契爾則認為是因為新娘媽媽一直沒給兒子斷奶所造成的奇特現象，隨即一起討論「如果你是新娘，接下來你將怎麼面對未婚夫以及婚禮」。
故事在網路上瘋傳之後，不少網友紛紛留言表示「.......真的像是狗屎般的故事」、「我原本以為可能新郎在廁所突然死掉了，結果比我猜的還要誇張」、「還以為新郎是同性戀之類的，結果比這個更扯」、「絕對取消婚禮，超可怕」、「這種『真媽寶』就先不用嫁了吧！」不過故事的真實性也備受網友質疑，有人認為不過是主持人Podcast節目為了創造話題而已。（編輯：張嘉哲）