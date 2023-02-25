Joeman飯糰滯銷？打折沒人買畫面曝光 眾揭「2大敗筆」
百萬網紅Joeman近日與7-11合作推出聯名食品「JOE式愛美食」系列，引起不少話題討論度，臉書社群以及各大平台都有許多試吃文。不過才剛推出幾天，就被網友直擊在超商架上已經有滯銷的現象，才剛開賣就被貼上「i珍食65折」的貼紙，引起不少老顧客熱議，點出該款商品最大致命傷。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享」貼文指出「巷子口的鄰居們普遍不愛九妹」只見貼出的照片當中，7-11的冷藏櫃上，放有數個Joeman聯名的照燒雞拌飯飯糰，以及奢華海鮮丼飯糰，不過尷尬的是，這些都是沒賣出去快過期的飯糰，因此上頭都貼上了「i珍食65折」的貼紙，顯見這兩款飯糰人氣並不高。
貼文一出，不少網友紛紛回應「價錢真的太不親民了....一顆飯糰59我真的吃不下去」、「價錢真的貴+1，65折可能真的會考慮」、「我覺得整個包裝塞滿九妹也是很怪的一點」、「金針菇的飯糰圖片就沒那麼大...不知道九妹的為啥這麼滿，真的不認識九妹的完全不想買」、「看到包裝就完全不想買了，超大敗筆」、「價格真的太貴了啦」。
不過也有不少人表示「其實味道不差啦！真的就差在價錢而已」、「兩款都吃過了，23元的太普通，59元不錯但是沒有65折買不下去」、「價格訂製上本身就有問題，實際上來看奢華飯糰還是不適合超商」、「歐姆蛋那個還不錯啊，蠻喜歡的」、「喜歡咖哩麵，大家可以試看看啦！」而對於聯名食品開賣後，各路網友在社群平台上開箱評比，Joeman也在「Dcard」回應網友表示「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到！有些能改進的地方我下一波跟超商溝通調整！」（編輯：張嘉哲）