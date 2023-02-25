月薪3萬「只工作4小時」！年終掛0他想走 網齊喊會後悔
找到一份錢多事少離家近的工作，對於多數人來說是可遇不可求的夢想。近期就有位男子就表示，目前工作「事情少也離家近」，但缺點就是薪水稱不上多，同時也沒有年終獎金，讓他萌生換工作的念頭，現況曝光也引起各路網友提出看法。
編輯中心/綜合報導
一位男子在論壇Dcard上發文分享工作現況「我沒有一技之長，目前這份工作薪水3萬多、有供餐，一天上工頂多3-4小時，其他時間都在玩手機，已經做了半年多」，但他同時也補充「這份工作沒有加薪的空間，同時也沒有年終跟3節獎金」，這讓他也萌生了轉換跑道的想法，因此決定發文尋求各路前輩的意見。
貼文曝光後，網友們呈現兩極看法，但唯一共識就是認為原PO「會後悔」，一派認為「現在工作也都是只做3～4小時，所以你根本沒對自己的人生努力過吧？過幾年100%你就後悔了」、「就我看，沒未來性的都不考慮做一輩子」。
另一些人則覺得「老實說沒技能、工時又短，領到3萬很多了」、「不缺錢就繼續待啊，以沒一技之長來說，這樣已經是最好的待遇了吧，你離開後應該會後悔」、「可以利用下午的時間看書考公職，這是想準備考試的人夢想中的工作」、「有未來性的就能做一輩子？人無遠慮，必有近憂」。（編輯：潘毅）