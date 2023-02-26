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4度挑戰南橫超馬　趙天麟3天百K拚完賽

▲趙天麟為了減肥接觸跑步，如今已成功完成百公里的超級馬拉松里程碑，更將在下個月第4度挑戰南橫超馬。（圖／趙天麟辦公室提供）
▲趙天麟為了減肥接觸跑步，如今已成功完成百公里的超級馬拉松里程碑，更將在下個月第4度挑戰南橫超馬。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委趙天麟在2012年挑戰立委成功，因行程滿檔更少不了應酬，整天北高兩地來回，體重也直線上升，因同黨立委一句話「這麼年輕就胖成這樣。」讓他痛定思痛決定減肥，開始接觸門檻最低的跑步，如今不僅成功瘦身，更成為宣洩工作壓力的不二法門，而下月12日將第4度參加南橫超馬，因工作繁忙，只能選在凌晨4時開始跑個20多公里，再搭高鐵北上立院，疊加練習的時間，全力備戰，挑戰3天內力拚百公里完賽。

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趙天麟為減肥而跑步，最終也成功從80公斤減重到69公斤，從此與跑步結下不解之緣，也坦言起先連一圈僅2公里的中正紀念堂都跑不完，但即便如此仍下定決心，無論如何都一定要跑完，從1圈進步到2圈，距離也開始越來越長，最後跑友還替他偷偷報名半馬，也順利完成。

▲趙天麟從外行跑者成為超馬立委，與跑步結下不解之緣，下個月更計畫挑戰2場超級馬拉松。（圖／趙天麟辦公室提供）
▲趙天麟從外行跑者成為超馬立委，與跑步結下不解之緣，下個月更計畫挑戰2場超級馬拉松。（圖／趙天麟辦公室提供）
趙天麟說，現在跑步的目的不在是減重，成為生活中不可獲缺的一部分，除了維持身體健康與體力外，也成為宣洩工作壓力的不二法門，面對高強度與複雜的工作壓力，面對困難宛如跑步時的撞牆期一般，只要跟自己說「不用怕，我一定可以的」，克服大腦後，就能擁有前進的動力。

而趙天麟將在下月12日第4度挑戰南橫超馬，3天內力拚百公里完賽，先前在2018、2019、2021年都曾報名參加，但第一次不到三分之一便棄賽，直到2019年才首度完賽，前年成績更進步到12小時13 分，也認為這是自己跑步生涯中，印象最深刻且最有代表性的比賽，更是人生中難以達成的極限挑戰。

為了備戰超馬，趙天麟說，因為工作繁忙，最近會在凌晨4時開始跑個20多公里，再搭高鐵到立法院上班，一來這時間跑步不會太熱，二來不能跑太慢，否則就趕不上高鐵。除了備戰南橫超馬外，4月還有一場在日本118公里馬拉松比賽，近年來因疫情與輔選因素，耽擱了自己最愛的跑步運動，今年的目標，就是希望在有限的時間內，完整台日2場超馬。

▲趙天麟認為跑步不僅是宣洩工作壓力的管道，更能鍛鍊心智，來面對工作上的挑戰。（圖／趙天麟辦公室提供）
▲趙天麟認為跑步不僅是宣洩工作壓力的管道，更能鍛鍊心智，來面對工作上的挑戰。（圖／趙天麟辦公室提供）
對跑者譽為夢幻賽事的世界六大馬拉松，分別是日本東京、德國柏林、英國倫敦、美國波士頓、芝加哥與紐約，除達到成績門檻外，更要有運氣超好的中籤機率，趙天麟說，自己目前已參與過柏林與東京馬拉松，目標當能是能夠湊齊六大馬，拿到令跑者稱羨的「六星波堤甜甜圈」（完成六大馬獎牌）的殊榮，而跑步已成為自己生活的一部分，就算再忙再累，都會不斷地跑下去。

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