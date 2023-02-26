4度挑戰南橫超馬　趙天麟3天百K拚完賽

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趙天麟說，現在跑步的目的不在是減重，成為生活中不可獲缺的一部分，除了維持身體健康與體力外，也成為宣洩工作壓力的不二法門，面對高強度與複雜的工作壓力，面對困難宛如跑步時的撞牆期一般，只要跟自己說「不用怕，我一定可以的」，克服大腦後，就能擁有前進的動力。
而趙天麟將在下月12日第4度挑戰南橫超馬，3天內力拚百公里完賽，先前在2018、2019、2021年都曾報名參加，但第一次不到三分之一便棄賽，直到2019年才首度完賽，前年成績更進步到12小時13 分，也認為這是自己跑步生涯中，印象最深刻且最有代表性的比賽，更是人生中難以達成的極限挑戰。
為了備戰超馬，趙天麟說，因為工作繁忙，最近會在凌晨4時開始跑個20多公里，再搭高鐵到立法院上班，一來這時間跑步不會太熱，二來不能跑太慢，否則就趕不上高鐵。除了備戰南橫超馬外，4月還有一場在日本118公里馬拉松比賽，近年來因疫情與輔選因素，耽擱了自己最愛的跑步運動，今年的目標，就是希望在有限的時間內，完整台日2場超馬。
對跑者譽為夢幻賽事的世界六大馬拉松，分別是日本東京、德國柏林、英國倫敦、美國波士頓、芝加哥與紐約，除達到成績門檻外，更要有運氣超好的中籤機率，趙天麟說，自己目前已參與過柏林與東京馬拉松，目標當能是能夠湊齊六大馬，拿到令跑者稱羨的「六星波堤甜甜圈」（完成六大馬獎牌）的殊榮，而跑步已成為自己生活的一部分，就算再忙再累，都會不斷地跑下去。