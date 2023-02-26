228連假晚上國道遇2次「玩命駕駛」！他氣炸：別出來害人
目前正值228連假，許多家庭都打算在這4天之間開車出遠門旅遊，這也讓國道交通變得壅塞。就有位男子趁著25號晚上趁著車流較少時上國道，沒想到卻接連遇到2次「玩命駕駛」，畫面曝光也點燃眾多用路人的怒火。
編輯中心/綜合報導
一位男子在臉書《爆怨公社》上發分享，他25號開上國道1號，南下行經新莊、五股附近時，突然看到前方一輛銀色轎車未開大燈，後車燈完全是暗的，對後方車輛來說相當危險，他隨後閃起大燈想要提醒，沒想到對方駕駛卻沒有任何反應。
原PO只好繼續開著，沒想到不久後又遇到另一台白色轎車同樣未開大燈，同樣閃玩大燈沒有反應，這讓原PO忍不住大罵「真的不懂這些三寶為什麼夜間行駛高速公路不開大燈？我就問你以為這樣可以省電和省燈泡的錢嗎？拜託別這樣出來害人好嗎⋯⋯真的很無言！連假第一個晚上就連續遇到兩台不要命的」，回家之後也將行車紀錄器內的紀錄上傳給警方檢舉。
連假才剛剛開始，就出現這種玩命駕駛，也讓不少用路人也氣憤大罵「超級多，閃她燈她還是沒反應，我猜她連後視鏡都沒在看」、「這種超多，假日還有一堆烏龜三寶出沒」、「人家前途一片光明，哪像我們那麼黑暗要開燈」、「三寶都會怪車廠設計自發光儀錶以為有開燈，阿是都沒在看路的嗎」。（編輯：潘毅）