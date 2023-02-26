228連假8家咖啡手搖優惠總整理！康青龍指定飲品買1送1

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康青龍即日起至2/28，推出APP會員限定指定飲品「買1送1」優惠，購買「芋圓相思鮮奶茶」就送「碧玉茉莉綠茶」，只要於APP「好康優惠」領券 ，每人、每天可領2張，領券就開喝好康。
TPLUS茶加：金鳳烏龍拿鐵「買1送1」
繼光香香雞同集團的手搖飲TPLUS茶加，至2/28前出示LINE會員畫面、或提供會員電話號碼，可享「金鳳烏龍拿鐵(L)買1送1」優惠，活動全台限量100組，數量有限送完即止。
翰林茶館：國宴珍奶「第2杯半價」
翰林茶館連假2/25～2/26，祭出人氣國宴珍奶「第2杯半價」優惠，凡於全台翰林茶館或翰林茶棧，購買國宴珍奶即可享有第2杯5折好康，提醒大家各店將依當日配送數量、售完為止。
春陽茶事：檸檬指定飲品「第2杯7折」
春陽茶事即日起至2/28推出限定活動，期間加入「春陽茶事LINE會員」，可享指定飲品古意冬瓜檸檬、冬瓜檸檬粉條，同品項大杯「第2杯7折」優惠。推薦搭配Q彈「手工粉條」，酸甜有嚼感。
大苑子：芭樂檸檬「2杯99元」
鮮果飲專家大苑子228連假於2/28前，推出限定門市、指定品項優惠，超人氣飲品「芭樂檸檬2杯99元」，全台共67家門市販售，每間門市販售狀況不同，請依各門市實際供應數量為準。
cama café：全系列飲品任選4杯88折！「plantica花咖」系列現折10元
cama café連假2/24(五)～2/28(二)全系列飲品任選4杯88折（限大杯以上，可寄杯）。最新攜手日本花道藝術品牌plantica，春日打造新鮮現烘的花咖主題季，推出春季專屬咖啡飲品、設計款咖啡杯、聯名系列咖啡周邊商品，4款花香咖啡飲品包括山茶花青蘋冷萃、藍莓浮雲花園冷萃、山茶花輕拿鐵，及經典熱銷的手沖花香耶加雪菲，即日起至3/21，嚐鮮現折10元。
85度C：大杯咖啡系列「買2送1」
85度C祭出228限時優惠，全台門市2/28當天全時段大杯咖啡系列「買2送1」，限同品項、不限冰熱，以單杯原價70元的大杯美式咖啡，平均最低一杯折扣後只要47元，等同67折優惠，每人限購兩組；還有大杯咖啡系列的寄杯卡，原價買2張送1張（限同品項），每張10杯，每組最多省990元，同樣可享67折優惠喔。
摩斯漢堡：指定飲品加10元！小薯、方塊薯餅、或北海道可樂餅3選1
摩斯漢堡即日起至2/28，到店消費人氣「椪糖雲朵拿鐵咖啡」，加10元可享小薯、方塊薯餅、或北海道可樂餅3選1。即日起至2/28加碼推出雙重薯條優惠，凡消費大杯冰紅茶或摩斯咖啡，可以10元優惠價加購「小包薯條」乙份；購買和風蕈菇厚牛堡或干貝XO海老珍珠堡兩款指定套餐，就能以半價加購「大包薯條」乙份。