228連假9大速食優惠！麥當勞買1送1　肉圓比薩買大送小

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麥當勞2023「玉兔迎春優惠券」大放送！即日起至3/14，從早餐到晚餐、單人或雙人、連歡樂送都有好康可以用，除了蜂蜜奶茶、中杯經典那堤等「買1送1」，大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條通通「加1元多1件」！「超爽大餐」只要101元起，「雙人共享餐」209元起、「滿福雙人早餐」則是149元起；而且「早餐套餐免費升級咖啡」，早餐過後也有「買咖啡免費送」小薯或蛋捲冰淇淋等優惠。
漢堡王：滿額送「5吋華堡」！8款「買1送1」
漢堡王228連假優惠，2/25～2/28連4天，全門市推出不限品項消費滿399元，就送「火烤牛肉5吋華堡」，相當於現賺134元。即使只是購買133個塑膠袋，只要消費滿額，通通都會招待香噴噴的火烤牛肉五吋原味華堡。
別忘記還有「漢堡王好運兔get樂」最強霸王省優惠可以吃到3/27，超狂8款「買1送1」裡除了4塊雞塊、辣薯球、中杯可樂等點心飲料，還有經典花生培根牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起士雙豬培根堡、小怪獸香豬脆雞堡，通通買1送1。個人餐下殺54折全面100元起、雙人餐平均每人只要75元起，最高狂省2617元。
必勝客：大比薩「買1送3」！紅糟肉圓比薩買大送小
必勝客即日起至2/28，「大比薩買1送3」單點大比薩送1個小比薩，再加送暖心甜點「旋風肉桂捲」和可樂！外帶外送都適用。同樣即日起至2/24，平日透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包飯麵、紙包飯或獨享比薩，只要「加1元多1件」BBQ烤雞或薯金幣等熱烤副食4選1。
即日起至3/5，購買最新「呷霸王紅糟肉圓比薩」，還可使用街口支付「買大送小」享優惠價568元。街口支付會員獨享的必勝客限定優惠，至必勝客使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享，12吋口味3選1（包括呷霸王紅糟肉圓比薩／海鮮鬆厚比薩／和風章魚燒鬆厚比薩）＋1個9吋鬆厚比薩（限410元(含)以下口味）只要568元，相當於買大送小現賺221元！線上點餐記得輸入活動代碼「23562」。
肯德基：6炸雞桶＋蛋撻大可樂下殺399元！「青花椒系列」下殺超值67折
肯德基2/24～2/28連5天開跑「春季限時優惠餐」，最划算的優惠代碼「40495」，爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(瓶)」只要399元（原價729元），大賺330元；優惠代碼「40426」，購買「雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小)」只要銅板價72元（原價171元），下殺42折。優惠代碼「40492」吃飽「咔啦雞腿堡＋煙燻脆雞堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」也只要229元。
「青花椒系列」期間限定下殺超值67折超值優惠，個人套餐爽吃「青花椒咔啦雞腿堡＋3塊上校雞塊＋百事可樂」只要135元（原價195元）；青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，相當於「6炸雞+3蛋撻+3可樂」445元（原價651元），直接現賺206元。還有多人分享的青花椒炸雞桶餐，「青花椒咔啦雞腿堡 x 3＋咔拉雞腿堡 x 3＋8塊上校雞塊＋香酥脆薯(大) x 3＋雙色轉轉QQ球 x 2＋原味蛋撻 x 6＋瓶可」享優惠價949元（原價1,413元），下殺最低67折，大賺464元。
拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞」499元、「8塊雞腿桶＋可樂」369元
拿坡里披薩即日起至2/28，「大披薩＋6塊炸雞」只要499元，爽賺190元到月底；別忘了即日起至3/1，還有雞腿二重奏優惠，購買「8塊雞腿桶＋可樂」369元，一次爽嗑4雞腿＋4腿排。達美樂：小披薩129元、大披薩229元
達美樂平日週一至週三，外帶指定口味小披薩129元、大披薩229元！包括夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、闔家歡四喜、超值四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬共7種口味可享優惠，大披薩還多了一款黃金夏威夷也有優惠價。
繼光香香雞：點套餐送炸物！指定飲品買1送1
繼光香香雞2/24～2/28限5天，持LINE會員購買經典1號餐（香香炸雞＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞＋蒜脆杏鮑菇），免費贈送人氣炸物3選1好康（青花椰蘿蔔糕／田字薯餅／甜心地瓜球）電子兌換券，於3/1～3/31可供兌換。同集團手搖飲TPLUS茶加，出示LINE會員畫面、或提供會員電話號碼，也享「金鳳烏龍拿鐵(L)買1送1」優惠，活動全台限量100組，數量有限送完即止。
21世紀風味館：「避風塘風味炸烤雞系列」加價購
21世紀風味館新推避風塘風味炸烤雞系列。「避風塘炸烤半雞」加購價289元（原價330元），「避風塘炸烤雞腿」加購價129元（原價145元），3/29還加碼推出「避風塘蘿蔔糕」加購價59元（原價70元）；而「避風塘炸烤半雞分享餐」，搭配雞肉洋蔥圈、紫玉地瓜球與兩杯大杯蜂蜜綠茶，則只要花430元。
Mister Donut：甜甜圈「10入299元」
Mister Donut統一多拿滋適逢228連假，推出PEACE & LOVE甜蜜優惠活動，2/24(五)～2/28(二)連5天，任選10個甜甜圈優惠價299元；相當於甜甜圈「10入299元」，平均一顆30元有找。提醒大家，優惠活動限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品；不得與其他優惠併用；實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限，售完為止；限當場一次領取，7-ELEVEN 門市 Mister Donut 專櫃、外送外賣 及預訂服務不適用。