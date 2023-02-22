228連假好康！漢堡王滿399元送「火烤牛肉5吋華堡」吃4天
228連假速食超狂優惠，漢堡王不限品項消費滿399元，就送「火烤牛肉5吋華堡」連吃4天，業者直接開玩笑說「老闆轟了」，還嗆聲就算只買133個塑膠袋，只要消費滿額，漢堡王大方招待香噴噴的火烤牛肉五吋原味華堡，讓大家現賺134元。肯德基也推出人氣「青花椒系列」下殺超值67折優惠，爽吃「6炸雞+3蛋撻+3可樂」才花445元。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王太大方了吧！3/27前祭出「漢堡王好運兔get樂」最強霸王省優惠，超狂8款「買1送1」還不夠，適逢228連假優惠，2/25～2/28連4天，全門市推出不限品項消費滿399元，就送「火烤牛肉5吋華堡」，相當於現賺134元。何謂不限品項呢？就是即使只是購買133個塑膠袋，只要消費滿額，通通都會招待香噴噴的火烤牛肉五吋原味華堡，難怪業者要直接開玩笑說「老闆轟了」。
提醒大家，228連假優惠恕科技廠店、航廈機場、兒童樂園店不適用；限官網預訂自取、自助點餐機、臨櫃現場點餐享此優惠，每筆訂單限贈一個原味華堡；活動不累贈、優惠不重複（第三方外送平台、漢堡王官網外送、電子票券恕不適用），一人獨享大餐或揪上朋友分享都好划算。
另外，肯德基也推出人氣「青花椒系列」下殺超值67折優惠，個人套餐爽吃青花椒咔啦雞腿堡＋3塊上校雞塊＋百事可樂只要135元；青花椒香麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 3＋原味蛋撻 x 3＋百事可樂(小) x 3，相當於爽吃「6炸雞+3蛋撻+3可樂」才花445元（原價651元），直接現賺206元。