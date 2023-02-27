「房貸還40年」銀行還通過！他驚：怎麼敢 網曝穩賺內幕
買房對現代人而言是相當難達成的目標，大多數人都要向銀行申請貸款，對此近日就有一名網友好奇，銀行貸款借30、40年，怎麼不怕對方繳不出來？貼文曝光後，網友們紛紛道出內幕，搖頭留言：「穩賺不賠，是怕什麼？」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「為啥銀行敢放30、40年房貸啊」為題，表示若是買房貸款30年1000萬，每個月大約要繳3萬元，「要繳超久，還有可能繳不出來」，也有可能30年後的3萬實質購買力不同，讓他好奇問：「為什麼銀行敢放那麼久的房貸啊？有沒有卦？」
貼文曝光後，不少人指出銀行才是最大贏家，「你繳不出來銀行收走不退你錢，很賺」、「銀行可不是公益，會借是肯定賺的，繳不起就收回」、「利息錢收不完，沒繳還能法拍」、「借越久，銀行賺越久，不過不能借超過你的工作年數」、「應該說，銀行就怕你繳的出來」、「你法拍之後不夠還是要繼續繳啊，你怎麼會覺得銀行會賠錢」、「穩賺不賠，是怕什麼」。
也有人透露，貸款年限若要這麼高，自身條件也要不差，「大部分人10年就還完啦，能貸到30-40年，本身條件不會太差，銀行不是笨蛋」、「一堆放5年轉手，賺好幾千萬」、「有能力還的沒多久就還清了」、「現在銀行放款也不敢太隨便，你以為隨便地方阿貓阿狗都能貸40年唷」、「只要合法，50年也貸給你」。（編輯：賴禹妡）