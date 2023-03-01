連假開工星巴克買1送1 路易莎限3天「1餐+1飲」88折
連假開工不憂鬱，咖啡優惠來報到！星巴克今（1）日「好友分享日」，一起上班祭出特大杯飲料「買1送1」優惠；路易莎繼「超值早餐A+B」後，再度祭出「1餐+1飲」全時段享88折優惠，3/1(三)～3/3(五)限3天爽吃折扣，幫大家好好應援。
記者蕭涵云/綜合報導
星巴克3/1(三)開工日，祭出一起上班「買1送1」優惠，11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而路易莎咖啡不只推出「超值早餐A＋B」優惠，每日早上11:00前推出110、115元、120元，3種早餐搭配飲品的組合價。228連假開工，3/1(三)～3/3(五)限3天，全門市「1餐+1飲」全時段享88折優惠，而且門市、黑卡或「你訂」線上訂餐都有優惠。提醒大家，以menu常態販售商品為準，手沖咖啡及部份商品除外；客製化特殊需求、蛋糕不在活動範圍內；不適用外送訂餐服務；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整。