Toyz飲料店大排長龍！網大驚「意外好喝」　橙芝汗味道曝

連假開工星巴克買1送1　路易莎限3天「1餐+1飲」88折

▲連假開工不憂鬱，把握咖啡優惠，星巴克一日限定「好友分享日」特大杯飲料「買1送1」；路易莎「1餐+1飲」全時段88折優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲連假開工不憂鬱，把握咖啡優惠，星巴克一日限定「好友分享日」特大杯飲料「買1送1」；路易莎「1餐+1飲」全時段88折優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）

記者蕭涵云/綜合報導

連假開工不憂鬱，咖啡優惠來報到！星巴克今（1）日「好友分享日」，一起上班祭出特大杯飲料「買1送1」優惠；路易莎繼「超值早餐A+B」後，再度祭出「1餐+1飲」全時段享88折優惠，3/1(三)～3/3(五)限3天爽吃折扣，幫大家好好應援。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克3/1(三)開工日，祭出一起上班「買1送1」優惠，11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

而路易莎咖啡不只推出「超值早餐A＋B」優惠，每日早上11:00前推出110、115元、120元，3種早餐搭配飲品的組合價。228連假開工，3/1(三)～3/3(五)限3天，全門市「1餐+1飲」全時段享88折優惠，而且門市、黑卡或「你訂」線上訂餐都有優惠。提醒大家，以menu常態販售商品為準，手沖咖啡及部份商品除外；客製化特殊需求、蛋糕不在活動範圍內；不適用外送訂餐服務；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整。

▲路易莎咖啡3月小確幸，「1餐+1飲」全時段88折優惠。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡3月小確幸，「1餐+1飲」全時段88折優惠。（圖／路易莎咖啡提供）

櫻花咖啡杯超美！星巴克開工日買1送1　全家膠原拿鐵79元

肯德基3套餐下殺99元！炸雞+2蛋撻+紅茶隱藏優惠才100元

快揪3月壽星吃燒肉！全桌升級「海虎蝦、帆立貝」吃到飽

王品5大餐廳「加菜送8000元」　夏慕尼贈龍蝦吃到4月底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀